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Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

08 марта 2019 12:54
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Новости Беларуси. Творчески к поздравлению женщин подошли витебские спасатели. В этот день они решили поздравить будущих мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушные поцелуи и корзины тюльпанов – на каждый этаж роддома. Поздравления и подарки получили более 130 жительниц региона.

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-1

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-3

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-5

В преддверии 8 Марта только в Витебском областном роддоме на свет появились более 300 малышей.

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-8

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-10

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-12

Марина Блашко, житель Витебска:
Всегда приятно получать подарки, получать не только вот такие кулечки счастья, но еще и поздравления и цветы таким необычным способом.

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-15

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Мама для всех, в каком бы ты возрасте не находился, это всегда гарант защищенности и безопасности.

Мы сюда пришли и увидели эти счастливые улыбки. И еще раз напомнили о необходимости исключить из своей жизни вредные привычки, пересмотреть и прививать нашим детям, нашему будущему именно только безопасную жизнь, чтоб они росли здоровыми и счастливыми.

Дополнением к празднику стал мини-концерт под окнами родильного дома и водное шоу.

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-18

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-20

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-22

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-24

Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта-26

# Праздничные даты # общество # Сергей Мелешкин # Фотофакт

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