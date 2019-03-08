Цветы на каждый этаж роддома и водное шоу. Витебские спасатели необычно поздравили будущих мам с 8 Марта

Новости Беларуси. Творчески к поздравлению женщин подошли витебские спасатели. В этот день они решили поздравить будущих мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушные поцелуи и корзины тюльпанов – на каждый этаж роддома. Поздравления и подарки получили более 130 жительниц региона.

В преддверии 8 Марта только в Витебском областном роддоме на свет появились более 300 малышей.

Марина Блашко, житель Витебска: Всегда приятно получать подарки, получать не только вот такие кулечки счастья, но еще и поздравления и цветы таким необычным способом.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Мама для всех, в каком бы ты возрасте не находился, это всегда гарант защищенности и безопасности.

Мы сюда пришли и увидели эти счастливые улыбки. И еще раз напомнили о необходимости исключить из своей жизни вредные привычки, пересмотреть и прививать нашим детям, нашему будущему именно только безопасную жизнь, чтоб они росли здоровыми и счастливыми.

Дополнением к празднику стал мини-концерт под окнами родильного дома и водное шоу.