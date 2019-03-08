«Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

Новости Беларуси. По традиции, 8 марта соотечественниц с Международным женским днем поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По традиции, 8 марта соотечественниц с Международным женским днем поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой и самыми светлыми чувствами к представительницам прекрасной половины человечества, которые дарят нам уют родного дома, заботу и доброту. Несравненная красота белорусских женщин, их профессиональные успехи и победы прославляют нашу Родину далеко за ее пределами. Ваши понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения.
Александр Лукашенко выразил слова благодарности в адрес женщин за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, умение поддерживать покой и благополучие в семье.