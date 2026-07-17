Фестиваль «LookБуг» пройдет в Бресте 24 и 25 июля

Брест на два дня станет столицей белорусской моды. 24 и 25 июля в городе над Бугом пройдет 5-й фестиваль «LookБуг». Место проведения модного форума выбрано не случайно – в областном центре сконцентрировано более 100 производителей одежды. В программе – большой показ и модный маркет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анонсировали масштабное мероприятие в Бресте не со страниц модных журналов. Подиумом стала главная пешеходная улица города. Несколько десятков моделей вышли к прохожим, чтобы представить малую часть коллекций. Это только разогрев. Главное модное событие лета впереди.

Любовь Климовец, начальник отдела культуры Брестского горисполкома: У нас предусмотрено участие российских коллег, и будет карнавал программы Ирины Гончаровой. Далее будут представлены швейные предприятия нашего города и не только. Это и «Мельница моды» – Минск. А в конце гостей и жителей Бреста ожидает приятный сюрприз, а какой – мы пока нем скажем.

Наталья Сологуб, директор предприятия по оказанию услуг «Торговый сервис и потребительский рынок»: Всегда наши швейные предприятия в день города и в рамках фестиваля делают приятные цены и хорошую скидку. Можно будет посмотреть, потрогать, примерить и, конечно, купить.

Уникальную коллекцию по мотивам произведения «Маленький принц» готовят дизайнеры Татьяна и Елизавета Морозовы. Это будет не просто показ, а сюрприз для жителей и гостей города. Впрочем, фешен-фест – это шанс для белорусских брендов заявить о себе, а для покупателя еще раз убедиться: одежда под маркой «Сделано в Беларуси» – это модно, практично и натурально.

Татьяна Морозова, креативный директор и дизайнер модного бренда одежды:

Более 10 лет покупатели предпочитают белорусское качество и очень ценятся наши товары, особенно за границей – в России. Очень любят белорусское качество. Это отражается на спросе.

Елизавета Морозова, директор модного бренда одежды:

Очень много конкурентов рядом, можно у кого-то почерпнуть что-то или поделиться. Большое спасибо тем, кто устроил фестиваль, и вот уже 5 лет мы участвуем и очень рады.

Главный показ модных новинок состоится вечером 24 июля на пешеходной улице Советской. Причем коллекции представят не только отечественные дизайнеры, но и российские. А 24 и 25 июля на Гоголя в Бресте развернется выставка-продажа.