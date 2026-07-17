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Молодые специалисты БелАЭС поделились знаниями с коллегами из 35 стран на форуме в Подмосковье

17 июля 2026 17:19
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Когда-то мы только мечтали об атомной энергии, а сегодня имеем собственную станцию под Островцом и уже готовы сами делиться полученным опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большие стройки как раз разворачиваются у наших партнеров – Казахстана и Узбекистана. Увеличивать свои атомные мощности будет и Беларусь – впереди строительство нового энергоблока, уже третьего по счету. В ядерную энергетику с каждым годом приходит больше молодых сотрудников.

В партнерстве с российскими коллегами наши специалисты, занятые в атомной энергетике, повышают свою квалификацию. Профессиональным опытом молодые специалисты БелАЭС поделились с коллегами из 35 стран на форуме, который проходит в эти дни в Подмосковье. Это уже традиционная молодежная площадка, которая объединяет лучших в промышленности.

С подробностями – наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

Молодые специалисты БелАЭС поделились знаниями с коллегами из 35 стран на форуме в Подмосковье-2

В прошлом поселок с тайной лабораторией – теперь ядерная столица России. Гонка за лидерство в науке определила будущее Обнинска. В 50-е здесь работали лучшие умы Советского Союза: под руководством академика Курчатова построили и запустили первую в мире АЭС. И после – прорывных разработок было много, а сам населенный пункт получил высокий статус – наукограда. Вот уже больше 16 лет в этом регионе проводят молодежный форум, где встречаются лучшие специалисты промышленности. В этом году здесь и участники от Белорусской АЭС. 

Молодежный форум проводят в формате кемпинга – летнего лагеря на свежем воздухе. Здесь создали несколько мобильных лабораторий по направлениям креативной индустрии. Активности – по часам, но главное, это помогает объединять коллективы, которые на рабочих местах делают вклад в энергонезависимость своих стран. 

Молодые специалисты БелАЭС поделились знаниями с коллегами из 35 стран на форуме в Подмосковье-4

Михаил Шувалов, инженер Кольской АЭС:
Белорусский опыт в энергетике оцениваю очень высоко. Системность, безопасный подход к работе. То, что ребята рассказывали, это и у нас применяется, и что-то можно перенять, какой-то опыт, и внедрить на нашем предприятии. 

Белорусские участники с гордостью рассказывают коллегам об опыте страны в атомной энергетике. Построить АЭС в Островце удалось в партнерстве с российской госкорпорацией. С запуском реактора мы открыли перед собой новые возможности: станция вырабатывает 40 % электроэнергии от общего потребления. Там применены новейшие технологии, и для самого «Росатома» это тоже высокая планка. Опыт теперь применяют в других международных проектах. 

Молодые специалисты БелАЭС поделились знаниями с коллегами из 35 стран на форуме в Подмосковье-6

Андрей Тимонов, директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом»:
Для нас белорусский опыт это в том числе опыт зарубежного серийного изготовления энергоблоков. Все-таки два энергоблока. Сейчас обсуждается сооружение третьего энергоблока. Поэтому тот опыт, который мы приобрели на белорусской площадке, активно уже внедряется в наших новых проектах. 

Речь идет не только об Узбекистане. Сейчас будем строить в Казахстане. У нас фактически на выходе проект АЭС «Руппур» в Бангладеш. Мы активно строим в Индии, в Китае. Самая крупная стройка в мире это стройка египетской АЭС «Эль-Дабаа». Там сразу сооружают четыре энергоблока. И там как раз применен конвейерный способ производства энергоблоков, который в том числе был отработан на примере Белорусской АЭС. 

Далее смотрите в видео. 

# АЭС # АЭС в Беларуси

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