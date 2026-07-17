Молодые специалисты БелАЭС поделились знаниями с коллегами из 35 стран на форуме в Подмосковье

Когда-то мы только мечтали об атомной энергии, а сегодня имеем собственную станцию под Островцом и уже готовы сами делиться полученным опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большие стройки как раз разворачиваются у наших партнеров – Казахстана и Узбекистана. Увеличивать свои атомные мощности будет и Беларусь – впереди строительство нового энергоблока, уже третьего по счету. В ядерную энергетику с каждым годом приходит больше молодых сотрудников. В партнерстве с российскими коллегами наши специалисты, занятые в атомной энергетике, повышают свою квалификацию. Профессиональным опытом молодые специалисты БелАЭС поделились с коллегами из 35 стран на форуме, который проходит в эти дни в Подмосковье. Это уже традиционная молодежная площадка, которая объединяет лучших в промышленности. С подробностями – наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

В прошлом поселок с тайной лабораторией – теперь ядерная столица России. Гонка за лидерство в науке определила будущее Обнинска. В 50-е здесь работали лучшие умы Советского Союза: под руководством академика Курчатова построили и запустили первую в мире АЭС. И после – прорывных разработок было много, а сам населенный пункт получил высокий статус – наукограда. Вот уже больше 16 лет в этом регионе проводят молодежный форум, где встречаются лучшие специалисты промышленности. В этом году здесь и участники от Белорусской АЭС. Молодежный форум проводят в формате кемпинга – летнего лагеря на свежем воздухе. Здесь создали несколько мобильных лабораторий по направлениям креативной индустрии. Активности – по часам, но главное, это помогает объединять коллективы, которые на рабочих местах делают вклад в энергонезависимость своих стран.

Михаил Шувалов, инженер Кольской АЭС:

Белорусский опыт в энергетике оцениваю очень высоко. Системность, безопасный подход к работе. То, что ребята рассказывали, это и у нас применяется, и что-то можно перенять, какой-то опыт, и внедрить на нашем предприятии. Белорусские участники с гордостью рассказывают коллегам об опыте страны в атомной энергетике. Построить АЭС в Островце удалось в партнерстве с российской госкорпорацией. С запуском реактора мы открыли перед собой новые возможности: станция вырабатывает 40 % электроэнергии от общего потребления. Там применены новейшие технологии, и для самого «Росатома» это тоже высокая планка. Опыт теперь применяют в других международных проектах.