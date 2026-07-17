Беларусь расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере легкой промышленности

Беларусь и Узбекистан укрепляют взаимодействие в легкой промышленности. Предприятия «Беллегпрома» подписали в Минске меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с партнерами из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также на узбекском рынке будут продвигать льняные, полульняные ткани и домашний текстиль. Белорусская сторона готова помочь партнерам с созданием лекал и внедрением технологий пошива. Кроме того, планируется организация склада хлопчатобумажной пряжи на территории Беларуси.

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:

Для нас Узбекистан – это стратегический рынок. И, конечно, в основном наше сырье, которое мы покупаем для производства, – это хлопок. И, конечно же, если здесь будет организован непосредственно под наших покупателей, производителей склад, где будет необходимый нам ассортимент уже сформирован заранее, мы исключим в том числе и валютную составляющую покупки, это будет очень удобно и комфортно.

Муминжон Юлдашев, инвестор (Узбекистан):

У вас очень качественный лен. Мы сейчас думаем над совместным предприятием смешанных тканей, хотим в Узбекистане. У вас очень качественная кожа. Мы побывали на нескольких обувных фабриках. Хотим здесь создать совместное предприятие по производству обуви. У вас очень хорошо поставлено обучение по направлению текстиля и кожи.