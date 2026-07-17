Прямой эфир

Беларусь расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере легкой промышленности

17 июля 2026 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Узбекистан укрепляют взаимодействие в легкой промышленности. Предприятия «Беллегпрома» подписали в Минске меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с партнерами из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере легкой промышленности-2

Документы направлены на расширение экспортного потенциала белорусских производителей. Соглашения касаются поставок сырья, совместного производства и продвижения готовой продукции. Так, Минское производственное кожевенное объединение планирует расширить экспорт белорусской кожевенно-обувной продукции. 

Также на узбекском рынке будут продвигать льняные, полульняные ткани и домашний текстиль. Белорусская сторона готова помочь партнерам с созданием лекал и внедрением технологий пошива. Кроме того, планируется организация склада хлопчатобумажной пряжи на территории Беларуси. 

Беларусь расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере легкой промышленности-4

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:
Для нас Узбекистан – это стратегический рынок. И, конечно, в основном наше сырье, которое мы покупаем для производства, – это хлопок. И, конечно же, если здесь будет организован непосредственно под наших покупателей, производителей склад, где будет необходимый нам ассортимент уже сформирован заранее, мы исключим в том числе и валютную составляющую покупки, это будет очень удобно и комфортно.

Муминжон Юлдашев, инвестор (Узбекистан):
У вас очень качественный лен. Мы сейчас думаем над совместным предприятием смешанных тканей, хотим в Узбекистане. У вас очень качественная кожа. Мы побывали на нескольких обувных фабриках. Хотим здесь создать совместное предприятие по производству обуви. У вас очень хорошо поставлено обучение по направлению текстиля и кожи.

Беларусь расширяет сотрудничество с Узбекистаном в сфере легкой промышленности-6

Беларусь и Узбекистан активно развивают производственную кооперацию, нацелившись на увеличение товарооборота продукцией легпрома до 150 млн долларов к 2030 году. В числе ближайших перспектив также создание совместных производств в Узбекистане. Узбекская сторона также проявляет интерес к сотрудничеству в области подготовки кадров.

# Надежда Лазаревич # Предприятия Беларуси # Беларусь-Узбекистан

Другие новости рубрики

Все новости
Культурный код единства: Дни Союзного государства ярко стартовали на «Славянском базаре»
17 июля 2026 16:35

Культурный код единства: Дни Союзного государства ярко стартовали на «Славянском базаре»

Как работает система адресной социальной помощи для пенсионеров? Рассказал депутат Мингорсовета
17 июля 2026 14:45

Как работает система адресной социальной помощи для пенсионеров? Рассказал депутат Мингорсовета

Около 50 кружков и клубов по интересам! Побывали в ТЦСОН Советского района и пообщались с посетителями
17 июля 2026 14:31

Около 50 кружков и клубов по интересам! Побывали в ТЦСОН Советского района и пообщались с посетителями