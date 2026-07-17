Двойной юбилей: Каменец отметит 750-летие, а Малорита – 460-летие

Марафон из юбилейных дат стартует в Брестской области. Одному из древнейших городов Беларуси Каменцу исполняется 750 лет. В числе главных ассоциаций с краем – щедрая земля (Каменецкий район – лидер в АПК), а еще знаменитая Белая Вежа и, конечно, Беловежская пуща, на опушке которой в свое время и возник город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей ждет насыщенная программа торжеств на протяжении нескольких дней, но основным станет 25 июля. А уже в эти выходные гостей ждут в Малорите. Южный приграничный с Украиной райцентр отметит 460-летие большим ягодным фестивалем. Климат края – одно из ключевых конкурентных преимуществ, которым местные фермеры охотно пользуются. Маршрут для гостей проложила Кристина Протосовицкая.

750-летие Каменец отметит масштабно. Сквозная идея торжеств – передать средневековый дух города. Рыцарские бои, военно-историческая реконструкция, большая шоу-программа. Современники обратятся к памяти об освободителях города от немецко-фашистских захватчиков и покажут, чем город может гордиться сегодня.

Алексей Королев, заведующий филиалом Каменецкого городского Дома культуры:

Каменчане – это прежде всего трудолюбивые и мужественные горожане. Нам хотелось бы через ту программу показать, что город достоин носить имя мужественного защитника Отчизны.

Малорите – 460. За этой цифрой – история от села Рыта Малая до города. В этом статусе райцентр, к слову, находится всего 70 лет. По-прежнему ценят размеренный уклад жизни. Жители всегда стремились владеть своим наделом земли. Правда, из-за исторических перипетий это было сложно. Еще 100 лет назад здешние крестьяне были малоземельными. Гектар пахотной земли стоил от 300 до 500 польских злотых. Чтобы купить, крестьянин должен был продать не менее двух коров. Сегодня все по-другому. Желание трудится на земле определяет результат.