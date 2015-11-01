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Международный День экономии: на чем экономят белорусские артисты, телеведущие, писатели и чиновники?

01 ноября 2015 17:50
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Новости Беларуси. Международный День экономии совпадает с Хеллоуином, поэтому о первом часто забывают. Хотя, с другой стороны, это показатель, что проблемы с кошельком тогда точно не на первом месте.

Между тем, например, в Греции сегодня каждый день это буквально борьба за жизнь по мерам жесткой экономии. В Афинах сейчас обсуждают целый законопроект на эту тему. А в Литве недавнее исследование Центробанка показало, что у половины жителей нет никакой финансовой подушки безопасности.

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ решила пройти школу жизни – узнать, как с умом тратить деньги – у тех, кого узнают на улице.

# общество # Екатерина Забенько # Деньги # Валерий Бороденя # Владимир Громов

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