Международный День экономии: на чем экономят белорусские артисты, телеведущие, писатели и чиновники?

Новости Беларуси. Международный День экономии совпадает с Хеллоуином, поэтому о первом часто забывают. Хотя, с другой стороны, это показатель, что проблемы с кошельком тогда точно не на первом месте.

Между тем, например, в Греции сегодня каждый день это буквально борьба за жизнь по мерам жесткой экономии. В Афинах сейчас обсуждают целый законопроект на эту тему. А в Литве недавнее исследование Центробанка показало, что у половины жителей нет никакой финансовой подушки безопасности.

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ решила пройти школу жизни – узнать, как с умом тратить деньги – у тех, кого узнают на улице.