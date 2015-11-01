Госсимволика как бренд: как дизайнер оценила национальные «вышиванки» и какой спортсмен набил татуировку с белорусским флагом?

Новости Беларуси. Прошедшая в Беларуси Неделя моды показала стойкий интерес как дизайнеров, так и публики к национальным мотивам в одежде. Если еще вчера в моде были стразы и гламур, то сегодня, похоже, общество созрело для выражения своей идентичности как нации.

Значок или символ на майке может быть красноречивее любых слов. Неудивительно, что это совпало по времени с моментами, когда флаг Беларуси все чаще поднимается на спортивном пьедестале мировых первенств или на судьбоносных для стабильности целого региона международных переговорах. Слово «Беларусь» сегодня звучит часто, и госсимволы страны на виду, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Патриотизм сегодня в моде. Национальные мотивы покоряют подиумы, а порой становятся мейнстримом. Без трудностей перевода и лишних слов. Так, канадский хоккеист с белорусским паспортом Даниэль Корсо симпатии к Беларуси выразил татуировкой с красно-зеленым знаменем. Патриотичный маникюр Азаренко на Олимпиаде попал в объективы фотографов всего мира. И даже звезды очевидно не случайно красно-зеленое сочетание выбирают для визитов в Беларусь.

За свою молодую историю белорусский флаг успел побывать в космосе и за полярным кругом. С ним связаны главные достижения независимой Беларуси, важные политические события, спортивные триумфы.

Вертолетчик Антон Данченко под белорусским флагом престиж страны поднимает в, казалось бы, экзотическом виде спорта. Но и здесь Беларусь на высоте. На чемпионате мира в Польше этим летом наша сборная завоевала серебро.

Антон Данченко, член сборной Беларуси по вертолетному спорту:

Флаг есть на самом вертолете, и все участники, зрители видят, какую страну мы представляем. После того, как видят флаг и страну, начинают больше поддерживать именно эту команду.

Есть в винтокрылой авиации и свои традиции: после удачного выступления пронести флаг над зрителями. Этот обычай экипаж Антона перенял у британских конкурентов. С тех пор в кабине белорусский флаг всегда с собой. Как дополнительный стимул хорошо выступить.

Антон Данченко, член сборной Беларуси по вертолетному спорту:

Перед упражнением мы заранее складываем его сзади, и когда упражнение закончено, и хочется или покрасоваться, или показать нашу страну, показать, что мы белорусы, мы достаем флаг на веревочке, он подвешен на грузе, и, пролетая мимо зрителей, показываем, из какой мы страны. И все аплодируют.

Флаг, герб и гимн – визитная карточка любой страны. Именно под красно-зеленым флагом Беларусь вошла в ООН. Но специалисты по геральдике говорят и о более глубоких исторических корнях.

Вячеслав Данилович, директор института истории Национальной академии Наук Беларуси, член геральдического совета при Президенте Республики Беларусь:

В геральдике красный цвет символизирует жизнь, солнце. Традиционно у славянских народов, например, на знаменах красный цвет всегда присутствовал.

Зеленый – цвет древнеславянской богини Лады. Лад в семье, лад в государстве, в обществе.

Здорово, что у нас на знамени (таких государств очень мало) присутствует национальный орнамент. Это большое наше достояние, потому что орнамент несет в себе огромное символическое значение, которое предки закладывали в него издревле.

100-метровое полотнище, взмывшее над столицей на Площади флага, стало новым символом Беларуси как состоявшегося суверенного государства. Здесь приносят воинскую присягу, устраивают фотосессии молодожены и туристы, сюда приходят дети и ветераны.

Курсант Военной академии Илья площадь флага выбрал одной из точек для съемки авторского студенческого проекта к 70-летию Победы.

Илья Юруть, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Это место было выбрана неспроста, ведь оно является символом нашей государственности и независимости Республики Беларусь.

Военная профессия – детская мечта. Так что почти армейская дисциплина в стенах академии второкурсника не смущает. Тщательно выглаженная форма, до блеска начищенная обувь и звезда на ремне. На гражданке же стилю милитари Илья предпочитает спортивный с белорусской символикой.

Илья Юруть, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Это сразу выделяет тебя из толпы. Например, когда я был на отдыхе, я носил кепку с гербом Беларуси. И неоднократно ко мне подходили мои же земляки, я познакомился с ребятами из Минска. Именно благодаря бел символике.

Спортивные будни курсантов окрашены в красно-зеленые цвета. Яркая форма – предмет гордости. В ней ребята почти как профессиональные спортсмены – и по уровню подготовки, и по духу – готовы защищать честь флага.

Илья Юруть, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Для нас, курсантов, большая честь носить форму одежды, исполненную в национальных белорусских цветах. Красный цвет символизирует кровь, пролитую нашими предками в годы ВОВ, зеленый – красоту белорусских лесов и белый – белорусский орнамент. Эту форму мы носим и в свободное от службы время, ведь приятно осознавать, что ты гражданин Республики Беларусь, тем самым демонстрируя свою национальную принадлежность и чувство гордости за свою страну.

Елена Дубовик, психолог:

Нельзя символ навязать. Если он идет изнутри, то он будет популярен в больших массах людей. Это очень важно – принадлежность к группе, к народу, гордится своим народом.

Патриотизм, который становится трендом, может еще и хорошо продаваться. Британский и американский флаги заполонили весь мир. Это уже давно бренды, которые продвигаются по рыночным законам. Потребитель, не задумываясь, покупает вещи красивой расцветки чужой страны. А ведь самовыражаться многие предпочли бы в собственных национальных цветах. Мы попробуем оценить, насколько, наши производители готовы удовлетворить спрос патриотичных покупателей.

В шоппинг-тур по столичному универмагу мы отправились вместе с профессиональным дизайнером. Аксессуары собственного производства магазина – первое, что бросилось в глаза.

Людмила Лабкова, дизайнер одежды:

Обратите внимание, насколько хорошо читается самобытность белорусская. Она такая модная! Я бы с такой очень даже по Парижу прогулялась бы. Мне было бы не стыдно, я была бы горда.

В особенностях национального колорита Людмила знает толк. Ее коллекцию с белорусскими мотивами раскупают модницы Лос-Анджелеса.

Людмила Лабкова, дизайнер одежды:

Очень красиво сделан орнамент. Здорово, здесь красивые аксессуары. Все очень презентабельно, очень правильно – так, как надо. В этом не стыдно выехать за рубеж и выглядеть белорусской.

Национальная колористика этого костюма… В принципе, недурно. Мне нравится это сочетание, переход цвета.

Несмотря на то, что в природе зеленый и красный сочетаются очень часто, комбинировать эти цвета в одежде непросто.

Людмила Лабкова, дизайнер одежды:

Была бы эта маечка для девочек с облегающим маленьким рукавчиком и набивочкой в другом месте – это было бы модно, красиво и очень узнаваемо.

Цепляет глаз, потому что это этот кантик выглядит правдой, то есть не бутафорией. Поэтому сразу хочется эту вещь приобрести.

Принтовка с претензией на юмор – это не смешно.

Вот эта маечка наиболее интересная с точки зрения того, что мы могли бы надеть.

Вот такая маечка классная с воротничком-поло.

А мы тем временем продолжаем знакомиться с ассортиментом. В глаза бросаются колоритные головные уборы – просто must-have для туристов в холодном сезоне.

Яна Шипко, СТВ:

Ну, что, готовимся к зиме вместе с белорусскими дизайнерами?! Правда, такая задорная ушанка больше подойдет для хоккейных фанатов. А вообще, мода на одежду с цветами национального флага вполне может стать и уличной при удачном дизайне и грамотном маркетинге.

Модный приговор: флаг в руки – в этом случае звучит отнюдь не иронично. У белорусской легкой промышленности, да, порой тяжелой на подъем, потенциал есть, чтобы сделать эту сферу модной и экономически успешной.

Людмила Лабкова, дизайнер одежды:

Когда работает профессиональная команда в виде художников, маркетологов, то, конечно, из белорусского флага можно сделать бренд.

Главное в дизайне с элементами государственных символов – не перегнуть палку с гламуром. Ведь отношение к ним должно оставаться бережным, а патриотизм быть не только на футболке, но и в сердце. А спрос на такие товары есть не только среди туристов.