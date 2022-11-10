Фейсфитнес. Как с помощью простых упражнений подтянуть овал лица и сделать кожу упругой?

Стать обладателем красивой и подтянутой кожи мечтает каждый. Непрошеные гости в качестве возрастных изменений на лице всегда не кстати. Фейсфитнес улучшает кровообращение, подтягивает овал лица и уменьшает количество морщин.

Полина Щелко, психолог, тренер по йоге лица:

Самая первая ошибка – это то, что мы приступаем к лицу, не подготовив свое тело, то есть не выпрямив спину, не поработав с посадкой головы, с зоной шеи. Контролируйте интенсивность упражнений и следите за осанкой. Неправильное положение тела не приведет вас к нужному результату. Также не рекомендовано выполнять гимнастику во время острой стадии вирусных заболеваний.

Полина Щелко:

Все внешнее – это отражение нашего внутреннего. Расслабляя какие-то гипернапряженные участки лица и, наоборот, укрепляя и потягивая то, что нуждается в подтяжке, укреплении, мы меняем наше внутреннее состояние. Смещения кожи формируют на вашем лице индивидуальные складки и морщинки, соответствующие переживаемой эмоции. Во многих случаях ваше лицо способно сказать больше слов.

Полина Щелко:

Главная проблема – это поджатые губы, потому что мы много говорим, мы эмоционируем много. Вторая зона – это межбровье, потому что мы много находимся в голове, мы думаем и сосредоточенно работаем. Сюда можно отнести и отечность. Она появляется из-за неправильного питания и колебания веса. У мужчин чаще всего напряжены именно жевательные мышцы, потому что они сдержаннее женщин и подавляют свои эмоции. Полина Щелко:

Сейчас я покажу вам несколько упражнений, которые мы можем выполнять самостоятельно, в домашних условиях.

Первое упражнение будет для уменьшения межбровной складки. Мы ставим пальчики крючками и устанавливаем их на середину межбровья. И таким образом очень мягко в течение минуты начинаем разводить ткани от центра в стороны.

Следующая техника предназначена для уменьшения отечности и улучшения кровообращения. Запускаем пальцы в волосы и активно прочесываем всю волосистую поверхность головы. Здесь важно почувствовать тепло.

Полина Щелко:

Мы ставим пальчики «вилочкой» и растираем уши по направлению снизу вверх. И последнее упражнение. Оно поможет расслабить жевательные мышцы, улучшить контуры лица, уменьшить гусиные лапки и снизить уровень стресса.