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Фейсфитнес. Как с помощью простых упражнений подтянуть овал лица и сделать кожу упругой?

10 ноября 2022 10:09
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Стать обладателем красивой и подтянутой кожи мечтает каждый. Непрошеные гости в качестве возрастных изменений на лице всегда не кстати. Фейсфитнес улучшает кровообращение, подтягивает овал лица и уменьшает количество морщин.  

Фейсфитнес. Как с помощью простых упражнений подтянуть овал лица и сделать кожу упругой?-1

Полина Щелко, психолог, тренер по йоге лица:  
Самая первая ошибка – это то, что мы приступаем к лицу, не подготовив свое тело, то есть не выпрямив спину, не поработав с посадкой головы, с зоной шеи.  

Контролируйте интенсивность упражнений и следите за осанкой. Неправильное положение тела не приведет вас к нужному результату. Также не рекомендовано выполнять гимнастику во время острой стадии вирусных заболеваний.  

Фейсфитнес. Как с помощью простых упражнений подтянуть овал лица и сделать кожу упругой?-4

Полина Щелко:  
Все внешнее – это отражение нашего внутреннего. Расслабляя какие-то гипернапряженные участки лица и, наоборот, укрепляя и потягивая то, что нуждается в подтяжке, укреплении, мы меняем наше внутреннее состояние.  

Смещения кожи формируют на вашем лице индивидуальные складки и морщинки, соответствующие переживаемой эмоции. Во многих случаях ваше лицо способно сказать больше слов.  

Фейсфитнес. Как с помощью простых упражнений подтянуть овал лица и сделать кожу упругой?-7

Полина Щелко:  
Главная проблема – это поджатые губы, потому что мы много говорим, мы эмоционируем много. Вторая зона – это межбровье, потому что мы много находимся в голове, мы думаем и сосредоточенно работаем.  

Сюда можно отнести и отечность. Она появляется из-за неправильного питания и колебания веса. У мужчин чаще всего напряжены именно жевательные мышцы, потому что они сдержаннее женщин и подавляют свои эмоции.  

Полина Щелко:  
Сейчас я покажу вам несколько упражнений, которые мы можем выполнять самостоятельно, в домашних условиях.  

Фейсфитнес. Как с помощью простых упражнений подтянуть овал лица и сделать кожу упругой?-10

Первое упражнение будет для уменьшения межбровной складки. Мы ставим пальчики крючками и устанавливаем их на середину межбровья. И таким образом очень мягко в течение минуты начинаем разводить ткани от центра в стороны.  

Фейсфитнес. Как с помощью простых упражнений подтянуть овал лица и сделать кожу упругой?-13

Следующая техника предназначена для уменьшения отечности и улучшения кровообращения. Запускаем пальцы в волосы и активно прочесываем всю волосистую поверхность головы. Здесь важно почувствовать тепло.  

Фейсфитнес. Как с помощью простых упражнений подтянуть овал лица и сделать кожу упругой?-16

Полина Щелко:  
Мы ставим пальчики «вилочкой» и растираем уши по направлению снизу вверх.  

И последнее упражнение. Оно поможет расслабить жевательные мышцы, улучшить контуры лица, уменьшить гусиные лапки и снизить уровень стресса.  

Фейсфитнес. Как с помощью простых упражнений подтянуть овал лица и сделать кожу упругой?-19

Полина Щелко:  
Мы ставим подушечки пальцев на область жевательных мышц и начинаем такими мягкими круговыми движениями расслаблять их по всей поверхности. Очень важно поставить пальчики ближе к ушам. Кожу не нужно сильно растягивать – важно воздействовать мягко.  

Расслабление мышечных зажимов вернет вам эмоциональное равновесие, а также решит многие косметические проблемы.  

# Красота # общество # Полина Щелко # Валерия Яскевич # Фотофакт

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