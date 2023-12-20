Ежегодно исполняют детские мечты! Как в Беларуси проходит марафон «Наши дети»?

Время добрых дел. Благотворительный проект «Наши дети» продолжает путешествие по стране. Инициатива главы государства больше четверти века объединяет миллионы белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как исполняются детские мечты, увидели наши корреспонденты.

У Алины Гореловой проблемы со слухом с рождения. До двух лет она ничего не слышала. И только после операции по вживлению импланта ее жизнь зазвучала по-новому. Сегодня девочка активно занимается творчеством в Ждановичской специальной школе-интернате и продолжает верить в чудеса. На новогоднем празднике в рамках благотворительного проекта «Наши дети» она стала героиней настоящей зимней сказки.

В канун новогодних праздников Ждановичская специальная школа-интернат, где занимаются дети с различными нарушениями слуха, получила денежный сертификат на улучшение материально-технической базы. Гости праздника побывали и на выставке, где увидели картины и игрушки, созданные ребятами. Наталья Кочанова посетила школу-интернат в Ждановичах. Подробности.

Благотворительный проект «Наши дети» – традиция, которая сплачивает и делает нас добрее. Чиновники, руководители организаций в эти дни стремятся зажечь огни не только на больших елках в крупных городах, но и в районных центрах, поселках, деревнях. Они преодолевают сотни километров, чтобы привезти детям не только сладкие подарки и фрукты... Генеральная прокуратура приняла участие в проекте «Наши дети». Читайте здесь.