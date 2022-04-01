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«Ежедневно свыше 60 тонн огурцов попадает в торговую сеть». Владимир Кухарев проверил, хватает ли овощей в Минске

01 апреля 2022 14:24
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Новости Беларуси. О продовольственном обеспечении шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с коллективом Минской овощной фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мэр столицы лично проконтролировал подготовку к сезону. На предприятии сейчас идет массовый сбор огурцов – свыше 60 тонн предприятие поставляет в торговые сети. Кроме того, на полки магазинов каждый день поступает порядка 20 тонн томатов.

«Ежедневно свыше 60 тонн огурцов попадает в торговую сеть». Владимир Кухарев проверил, хватает ли овощей в Минске-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Посмотрели, как идет подготовка к сезону, что делается теперь. И мы видим, что идет массовый сбор огурцов, ежедневно свыше 60 тонн огурцов попадает в торговую сеть. Через неделю начнется массовый сбор уже томатов. Мы работаем над тем, чтобы максимально организации и предприятия, которые занимаются выращиванием овощной продукции, обеспечивали город Минск свежими овощами.

Цены на овощи остаются наравне с прошлогодними. Так ли это? Узнайте здесь.

# Продукты питания # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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