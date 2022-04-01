Цены на овощи остаются наравне с прошлогодними. Так ли это?

Новости Беларуси. Минская овощная фабрика выполняет все задачи по обеспечению граждан овощами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году планируют реализовать до 9,5 тысячи тонн продукции.
Новости Беларуси. Минская овощная фабрика выполняет все задачи по обеспечению граждан овощами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году планируют реализовать до 9,5 тысячи тонн продукции.
Инна Бобровская, начальник производственного участка Минской овощной фабрики:
Сегодня наше производство работает бесперебойно. Продукция наша экологически чистая. Поступает на прилавки магазинов в срок. Свежая.
За январь – апрель нынешнего года производство овощей защищенного грунта составило почти 900 тонн. Цены остаются наравне с прошлогодними.
«Ежедневно свыше 60 тонн огурцов попадает в торговую сеть». Владимир Кухарев проверил, хватает ли овощей в Минске. Подробнее.