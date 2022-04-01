Цены на овощи остаются наравне с прошлогодними. Так ли это?

Новости Беларуси. Минская овощная фабрика выполняет все задачи по обеспечению граждан овощами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году планируют реализовать до 9,5 тысячи тонн продукции.

Инна Бобровская, начальник производственного участка Минской овощной фабрики:

Сегодня наше производство работает бесперебойно. Продукция наша экологически чистая. Поступает на прилавки магазинов в срок. Свежая.