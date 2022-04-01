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Цены на овощи остаются наравне с прошлогодними. Так ли это?

01 апреля 2022 14:24
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Новости Беларуси. Минская овощная фабрика выполняет все задачи по обеспечению граждан овощами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году планируют реализовать до 9,5 тысячи тонн продукции.

Цены на овощи остаются наравне с прошлогодними. Так ли это?-1

Инна Бобровская, начальник производственного участка Минской овощной фабрики:
Сегодня наше производство работает бесперебойно. Продукция наша экологически чистая. Поступает на прилавки магазинов в срок. Свежая.

Цены на овощи остаются наравне с прошлогодними. Так ли это?-4

За январь – апрель нынешнего года производство овощей защищенного грунта составило почти 900 тонн. Цены остаются наравне с прошлогодними.

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# Продукты питания # общество # Инна Бобровская # Фотофакт

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