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«Предстоит очень кропотливая работа». Что придётся поменять с принятием обновлённой Конституции?

15 марта 2022 19:37
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Новости Беларуси. Конституция – документ исторический, и сегодня Основной закон страны полностью соответствует своему времени и тем задачам, которые стоят перед обществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Предстоит очень кропотливая работа». Что придётся поменять с принятием обновлённой Конституции?-1

В истории имена великих монархов неразрывно связаны с кодексами права, которые они даровали подвластным народам. Дигесты Юстиниана, Яса Чингисхина, кодексы Наполеона. Не забывали о законах и наши государи. Судебник князя Казимира, Городельские привилеи. Но венцом юридических прав стал III Статут Великого княжества Литовского.

Обновленная национальная доктрина – воплощение преемственности и опыта многовекового исторического пути нашей страны. Шаг Президента в сторону разделения полномочий власти позволит продолжить намеченный курс на демократизацию и независимость.

«Предстоит очень кропотливая работа». Что придётся поменять с принятием обновлённой Конституции?-4

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Предстоит очень кропотливая, интенсивная и важная работа, чтобы как можно быстрее те идеи, которые закладывались, реализовывать. Самое главное не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе.  

# Конституция # общество # Светлана Любецкая # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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