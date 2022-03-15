«Предстоит очень кропотливая работа». Что придётся поменять с принятием обновлённой Конституции?

Новости Беларуси. Конституция – документ исторический, и сегодня Основной закон страны полностью соответствует своему времени и тем задачам, которые стоят перед обществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Конституция – документ исторический, и сегодня Основной закон страны полностью соответствует своему времени и тем задачам, которые стоят перед обществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В истории имена великих монархов неразрывно связаны с кодексами права, которые они даровали подвластным народам. Дигесты Юстиниана, Яса Чингисхина, кодексы Наполеона. Не забывали о законах и наши государи. Судебник князя Казимира, Городельские привилеи. Но венцом юридических прав стал III Статут Великого княжества Литовского.
Обновленная национальная доктрина – воплощение преемственности и опыта многовекового исторического пути нашей страны. Шаг Президента в сторону разделения полномочий власти позволит продолжить намеченный курс на демократизацию и независимость.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предстоит очень кропотливая, интенсивная и важная работа, чтобы как можно быстрее те идеи, которые закладывались, реализовывать. Самое главное не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе.