«Предстоит очень кропотливая работа». Что придётся поменять с принятием обновлённой Конституции?

Новости Беларуси. Конституция – документ исторический, и сегодня Основной закон страны полностью соответствует своему времени и тем задачам, которые стоят перед обществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В истории имена великих монархов неразрывно связаны с кодексами права, которые они даровали подвластным народам. Дигесты Юстиниана, Яса Чингисхина, кодексы Наполеона. Не забывали о законах и наши государи. Судебник князя Казимира, Городельские привилеи. Но венцом юридических прав стал III Статут Великого княжества Литовского.

Обновленная национальная доктрина – воплощение преемственности и опыта многовекового исторического пути нашей страны. Шаг Президента в сторону разделения полномочий власти позволит продолжить намеченный курс на демократизацию и независимость.