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У одного из них перелом ноги. На границе с Польшей снова найдены избитые беженцы

30 декабря 2021 10:15
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Новости Беларуси. Очередные факты жестокого отношения к беженцам со стороны польских солдат обнародовал Госпогранкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У одного из них перелом ноги. На границе с Польшей снова найдены избитые беженцы-1

Накануне на границе с Польшей вблизи пункта пропуска «Песчатка» обнаружены двое избитых граждан Сирии. Один из пострадавших от насилия не мог самостоятельно передвигаться из-за повреждения сустава. По словам беженцев, травмы были нанесены польскими силовиками при их вытеснении к границе с Беларусью. Кроме того, мужчины были сильно истощены и подавлены.  

У одного из них перелом ноги. На границе с Польшей снова найдены избитые беженцы-4

Прибывшие на место медики оперативно доставили людей в больницу для оказания необходимой помощи. По результатам осмотра, у одного из мужчин диагностирован закрытый перелом ноги.  

У одного из них перелом ноги. На границе с Польшей снова найдены избитые беженцы-7

Илона Волынец, СТВ:  
Гуманизм и христианские ценности, очевидно, уже стали пустым звуком для польской власти и армии. Происходящее на границе, зверство, проявленное к беженцам, факты убийств и насилия над несчастными людьми – прямое подтверждение.  

# Беженцы # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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