У одного из них перелом ноги. На границе с Польшей снова найдены избитые беженцы

Новости Беларуси. Очередные факты жестокого отношения к беженцам со стороны польских солдат обнародовал Госпогранкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на границе с Польшей вблизи пункта пропуска «Песчатка» обнаружены двое избитых граждан Сирии. Один из пострадавших от насилия не мог самостоятельно передвигаться из-за повреждения сустава. По словам беженцев, травмы были нанесены польскими силовиками при их вытеснении к границе с Беларусью. Кроме того, мужчины были сильно истощены и подавлены.

Прибывшие на место медики оперативно доставили людей в больницу для оказания необходимой помощи. По результатам осмотра, у одного из мужчин диагностирован закрытый перелом ноги.