Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел экскурсию для госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел экскурсию для госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью
Вот фотографии наших знаковых мест. Усадьба Костюшко. Американское дерево Независимости полито кровью выходцев из наших земель. Кстати, в которых корни современных американских деятелей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передайте привет Дональду. У него же зять Кушнер – корни его здесь. Вдвоем приезжайте.