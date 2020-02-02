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Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»

02 февраля 2020 18:58
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел экскурсию для госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

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Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»-1

Вот фотографии наших знаковых мест. Усадьба Костюшко. Американское дерево Независимости полито кровью выходцев из наших земель. Кстати, в которых корни современных американских деятелей. 

Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передайте привет Дональду. У него же зять Кушнер – корни его здесь. Вдвоем приезжайте.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Майкл Помпео # Фотофакт

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