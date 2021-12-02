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Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?

02 декабря 2021 12:32
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Сотни беженцев остаются в центре временного размещения недалеко от пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская сторона продолжает обеспечивать людей всем необходимым. 2 декабря в кризисный центр прибыла делегация иранского МИД.  

Подробности расскажет Сергей Шуманский.  

Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?-1

Сергей Шуманский, корреспондент:  
Сегодня основное событие в логистическом центре – прибытие делегатов из Министерства иностранных дел Ирана. Это первая делегация, которая вообще приехала из какой-либо другой страны, чтобы не просто на словах, а на деле позаботиться о своих гражданах. Они ознакомились с бытом здесь, палатками, прошли в логистический центр внутрь. Через громкоговорящее устройство было объявлено о том, что здесь представители Ирана.

Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?-4

Граждане этой страны собрались возле них. Там изначально было небольшое количество – 10-15 человек. Затем они сами уже прошлись по рядам – искали граждан своей страны. Предлагали им вернуться домой, говорили, что помогут всячески им в этом. Затем уже они с представителями Гродненского облисполкома пообщались, Красного Креста.  

Из первых уст расскажите, о чем общались, что пообещали, до чего договорились?  

Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?-7

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:  
В первую очередь делегацию из Ирана волновало, существуют ли здесь граждане Ирана. Из простого разговора выяснилось, что порядка 10 человек, которые имеют отношение к Республике Иран, выразили надежду и спрашивали у представителей Министерства иностранных дел Ирана о том, как им вернуться назад. Четкой позиции, стоит ли им возвращаться домой, они не высказали, но вместе с тем появилась возможность коммуникации, оставили телефоны консульства Ирана в Республике Беларусь. Мы пообещали и выполним свои обещания в плане, если необходим будет трансфер в Минск и дальнейшее перемещение уже на чартерных рейсах либо регулярных в Иран. Посольство Ирана и МИД Ирана даст возможность своим гражданам вернуться. Иранская сторона выразила надежду на скорейшее разрешение кризиса. Были приятно удивлены тем, какую помощь оказывают представители Красного Креста всем вынужденным мигрантам в нашем логистическом центре. Также была достигнута предварительная договоренность о том, что иранская организация Красного Полумесяца окажет также гуманитарную помощь посредством коммуникации с Белорусским Красным Крестом, чтобы ее раздать здесь мигрантам.  

Сергей Шуманский:
В дальнейшем вы будете просто контролировать ситуацию, да, наблюдать и всех желающих как-то аккумулировать?  

Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?-10

Виктор Пранюк:  
Конечно, хотелось бы, чтобы этот кризис как можно быстрее разрешился. И если бы, наверное, правительства других стран приняли такое же решение, как Исламская Республика Иран, то, я надеюсь, этот кризис достаточно быстро разрешился бы. Однако мы видим, что ряд западных стран продолжает нагнетать обстановку, тем самым не давая возможность мировому сообществу решить эту проблему.  

Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?-13

Сергей Шуманский:
Я напомню, еще здесь одно из событий, которые сегодня проходят – здесь волонтеры из гродненского БРСМ организовали небольшую студию рисования для детей беженцев (подробнее здесь).

Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?-16

Сегодня это сделали в виде небольшого конкурса, выбрали несколько десятков лучших рисунков – их выставят в одном из торговых центров Минска. Все участники получили сладкие призы.  

Самолет Iraqi Airways отправился в Эрбиль. Что говорили беженцы перед отлетом?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Виктор Пранюк # Фотофакт

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