Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Сотни беженцев остаются в центре временного размещения недалеко от пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская сторона продолжает обеспечивать людей всем необходимым. 2 декабря в кризисный центр прибыла делегация иранского МИД. Подробности расскажет Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня основное событие в логистическом центре – прибытие делегатов из Министерства иностранных дел Ирана. Это первая делегация, которая вообще приехала из какой-либо другой страны, чтобы не просто на словах, а на деле позаботиться о своих гражданах. Они ознакомились с бытом здесь, палатками, прошли в логистический центр внутрь. Через громкоговорящее устройство было объявлено о том, что здесь представители Ирана.

Граждане этой страны собрались возле них. Там изначально было небольшое количество – 10-15 человек. Затем они сами уже прошлись по рядам – искали граждан своей страны. Предлагали им вернуться домой, говорили, что помогут всячески им в этом. Затем уже они с представителями Гродненского облисполкома пообщались, Красного Креста. Из первых уст расскажите, о чем общались, что пообещали, до чего договорились?

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

В первую очередь делегацию из Ирана волновало, существуют ли здесь граждане Ирана. Из простого разговора выяснилось, что порядка 10 человек, которые имеют отношение к Республике Иран, выразили надежду и спрашивали у представителей Министерства иностранных дел Ирана о том, как им вернуться назад. Четкой позиции, стоит ли им возвращаться домой, они не высказали, но вместе с тем появилась возможность коммуникации, оставили телефоны консульства Ирана в Республике Беларусь. Мы пообещали и выполним свои обещания в плане, если необходим будет трансфер в Минск и дальнейшее перемещение уже на чартерных рейсах либо регулярных в Иран. Посольство Ирана и МИД Ирана даст возможность своим гражданам вернуться. Иранская сторона выразила надежду на скорейшее разрешение кризиса. Были приятно удивлены тем, какую помощь оказывают представители Красного Креста всем вынужденным мигрантам в нашем логистическом центре. Также была достигнута предварительная договоренность о том, что иранская организация Красного Полумесяца окажет также гуманитарную помощь посредством коммуникации с Белорусским Красным Крестом, чтобы ее раздать здесь мигрантам. Сергей Шуманский:

В дальнейшем вы будете просто контролировать ситуацию, да, наблюдать и всех желающих как-то аккумулировать?

Виктор Пранюк:

Конечно, хотелось бы, чтобы этот кризис как можно быстрее разрешился. И если бы, наверное, правительства других стран приняли такое же решение, как Исламская Республика Иран, то, я надеюсь, этот кризис достаточно быстро разрешился бы. Однако мы видим, что ряд западных стран продолжает нагнетать обстановку, тем самым не давая возможность мировому сообществу решить эту проблему.

Сергей Шуманский:

Я напомню, еще здесь одно из событий, которые сегодня проходят – здесь волонтеры из гродненского БРСМ организовали небольшую студию рисования для детей беженцев (подробнее здесь).