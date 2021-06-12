Евгений Лукьянов: мы должны не замалчивать наши поражения, исправлять

Новости Беларуси. 12 июня наши соседи и партнеры по Союзному государству отмечают День России. Праздничные мероприятия проходят сегодня и в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Много говорится о единстве братских народов.

В полдень в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложили капсулу с землей из мест упокоения воинов, погибших в Крымской войне. Таким образом, павшие белорусы, которые защищали общее Отечество, вернулись на родную землю.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Преемственность истории в ее трагических и в ее героических проявлениях всегда должна быть для нас памятью и объектом защиты. Мы должны защищать нашу историческую память, нашу правду, нашу историю. Не замалчивать наши поражения, исправлять. И никому не позволять запятнать, замарать или как-то, как теперь модно сказать, зафотошопить наши победы.