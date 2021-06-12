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Евгений Лукьянов: мы должны не замалчивать наши поражения, исправлять

12 июня 2021 17:56
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Новости Беларуси. 12 июня наши соседи и партнеры по Союзному государству отмечают День России. Праздничные мероприятия проходят сегодня и в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Много говорится о единстве братских народов.

Евгений Лукьянов: мы должны не замалчивать наши поражения, исправлять-1

В полдень в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложили капсулу с землей из мест упокоения воинов, погибших в Крымской войне. Таким образом, павшие белорусы, которые защищали общее Отечество, вернулись на родную землю.

«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске

Евгений Лукьянов: мы должны не замалчивать наши поражения, исправлять-4

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Преемственность истории в ее трагических и в ее героических проявлениях всегда должна быть для нас памятью и объектом защиты. Мы должны защищать нашу историческую память, нашу правду, нашу историю. Не замалчивать наши поражения, исправлять. И никому не позволять запятнать, замарать или как-то, как теперь модно сказать, зафотошопить наши победы.

# Беларусь-Россия # общество # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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