«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске

Новости Беларуси. 12 июня наши соседи и партнеры по Союзному государству отмечают День России. Праздничные мероприятия проходят сегодня и в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Много говорится о единстве братских народов.

В полдень в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложили капсулу с землей из мест упокоения воинов, погибших в Крымской войне. Таким образом, павшие белорусы, которые защищали общее Отечество, вернулись на родную землю. Евгений Лукьянов: мы должны не замалчивать наши поражения, исправлять А на площадке у ратуши развернулась большая концертная программа. На сцену вышли ансамбли национальных диаспор народов России. В интервью нашим корреспондентам гости отмечали особую атмосферу Минска в эти дни.

Чудесным образом моя поездка совпала непосредственно с празднованием Дня России. Для меня само Союзное государство – это в целом смысл моей жизни. И я считаю, что с учетом современных реалий мы должны и дальше его развивать. При сохранении суверенитета как Республики Беларусь, так и Российской Федерации.

Я здесь уже второй раз, последний раз три года назад была. По сравнению с тремя годами назад ничего не изменилось, все так же дружелюбно встречает народ. Очень красивый город, кстати, столица, хочу отметить архитектуру – красивая. В целом впечатлены. Такие мероприятия, как сегодня, я считаю, должны проводиться ежегодно, потому что они объединяют народы.

Приехал сюда посмотреть Минск. Мне интересно было приехать. Ближайшее, что у нас от России есть. Понравилось. Мне нравится то, что здесь чистота, что люди доброжелательные.

Беларусь – это моя вторая родина. Испокон веков она была миролюбивой страной. Проживает на территории Беларуси очень много национальностей, очень много диаспор. Все позитивные, все добрые.

За то время, что нам сегодня довелось посетить некоторые места – город очень красивый. После Москвы особенно. То ли сегодня выходной, то ли что, но очень спокойно. Я вообще считаю, что Россия, Украина и Беларусь – это дружественные страны и они не должны разъединяться. Потому что корни одни. Отдельные государства пусть существуют, но всегда живут дружно.

Я уже считаю, что это моя страна тоже. Потому что я самую большую часть своей жизни провела здесь. Поэтому жить тут прекрасно, все тут хорошо. Нам надо держаться вместе, быть вместе, и у нас все получится. Что нам эти санкции? Мы и без них проживем. Главное, чтобы люди это поняли и жили в мире, в дружбе и в согласии.