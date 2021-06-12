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«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске

12 июня 2021 18:18
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Новости Беларуси. 12 июня наши соседи и партнеры по Союзному государству отмечают День России. Праздничные мероприятия проходят сегодня и в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Много говорится о единстве братских народов.

«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске-1

В полдень в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложили капсулу с землей из мест упокоения воинов, погибших в Крымской войне. Таким образом, павшие белорусы, которые защищали общее Отечество, вернулись на родную землю.

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А на площадке у ратуши развернулась большая концертная программа. На сцену вышли ансамбли национальных диаспор народов России. В интервью нашим корреспондентам гости отмечали особую атмосферу Минска в эти дни.

«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске-4

Чудесным образом моя поездка совпала непосредственно с празднованием Дня России. Для меня само Союзное государство – это в целом смысл моей жизни. И я считаю, что с учетом современных реалий мы должны и дальше его развивать. При сохранении суверенитета как Республики Беларусь, так и Российской Федерации.

«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске-7

Я здесь уже второй раз, последний раз три года назад была. По сравнению с тремя годами назад ничего не изменилось, все так же дружелюбно встречает народ. Очень красивый город, кстати, столица, хочу отметить архитектуру – красивая. В целом впечатлены. Такие мероприятия, как сегодня, я считаю, должны проводиться ежегодно, потому что они объединяют народы.

«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске-10

Приехал сюда посмотреть Минск. Мне интересно было приехать. Ближайшее, что у нас от России есть. Понравилось. Мне нравится то, что здесь чистота, что люди доброжелательные.

«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске-13

Беларусь – это моя вторая родина. Испокон веков она была миролюбивой страной. Проживает на территории Беларуси очень много национальностей, очень много диаспор. Все позитивные, все добрые.

«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске-16

За то время, что нам сегодня довелось посетить некоторые места – город очень красивый. После Москвы особенно. То ли сегодня выходной, то ли что, но очень спокойно. Я вообще считаю, что Россия, Украина и Беларусь – это дружественные страны и они не должны разъединяться. Потому что корни одни. Отдельные государства пусть существуют, но всегда живут дружно.

«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске-19

Я уже считаю, что это моя страна тоже. Потому что я самую большую часть своей жизни провела здесь. Поэтому жить тут прекрасно, все тут хорошо. Нам надо держаться вместе, быть вместе, и у нас все получится. Что нам эти санкции? Мы и без них проживем. Главное, чтобы люди это поняли и жили в мире, в дружбе и в согласии.

«Беларусь – это моя вторая родина». День России проходит в Минске-22

В Верхнем городе пройдет выступление Санкт-Петербургского театра песни и танца «Морошка». На сцену также выйдет и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

# Беларусь-Россия # общество # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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