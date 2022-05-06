Андрей Швед: «Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили чёткий и жёсткий иммунитет к нацизму и фашизму»

Новости Беларуси. Сирень Победы и выставка о геноциде белорусского народа. В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей, которые боролись с фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Сегодня допрошено уже больше 14 тысяч человек. С наступлением теплого периода времени возобновим осмотр мест происшествий по всей стране, и продолжается эта скорбная работа по извлечению останков и документированию фактов преступлений, которые совершили немецкие фашисты и их пособники здесь. Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили четкий и жесткий иммунитет к нацизму и фашизму.