«Этот праздник был не зимний». Как наши предки отмечали Новый год?

Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Классический Новый год, который мы сейчас празднуем, может, похожего не было. Тем не менее то, что мы подразумеваем под Новым годом, в белорусской традиции было. Этот период богат на различные обряды. Но есть маленький нюанс – этот праздник был не зимний. Весенний, потому что зима воспринималась как период, когда все засыпает, замирает. Ожидание прихода весны было возрождением не только природы, но и всего мира в восприятии древних белорусов. Именно весной и встречали первое солнце.

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