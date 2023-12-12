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«Этот праздник был не зимний». Как наши предки отмечали Новый год?

12 декабря 2023 08:34
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь.

Юлия Самусенко, ведущая:
Наши предки праздновали Новый год?

«Этот праздник был не зимний». Как наши предки отмечали Новый год?-1

Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:
Классический Новый год, который мы сейчас празднуем, может, похожего не было. Тем не менее то, что мы подразумеваем под Новым годом, в белорусской традиции было. Этот период богат на различные обряды. Но есть маленький нюанс – этот праздник был не зимний. Весенний, потому что зима воспринималась как период, когда все засыпает, замирает. Ожидание прихода весны было возрождением не только природы, но и всего мира в восприятии древних белорусов. Именно весной и встречали первое солнце.

Подробности в видео.

# Новый год # Александр Меженный # Александр Стасевич

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