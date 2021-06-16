Этот гибрид можно гнать хоть до Владивостока. Изобретатель из Минской области собрал уникальный велобас

Новости Беларуси. Без страховок и техосмотра, но с ветерком и удобством. Уникальный велоаппарат изобрел мастер из Узденского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Андрей Петровский из деталей от старых велосипедов собрал модель, которая работает как электромобиль, может разгоняться до 35 километров в час и идеально подходит как для сельской, так и для городской местности. Разработку уже оценили соседи, а на дороге необычный транспорт приковывает внимание. Что еще может так называемый велобас, узнала наша съемочная группа.

Знаменитая Bugatti разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды, Lamborghini – за 3, а этот аппарат хоть и выжимает пока всего 35, и разгоняется чуть медленнее, но зато однозначно берет новизной, как в свое время резвые спорткары.

Создатель этой чудо-техники – Андрей Петровский. Мужчина примерял образ велоизобретателя всего пару лет назад. Первую экспериментальную модель представил нашему телеканалу в августе 2020 года, а недавно собрал очередной образец. Еще более передовой. «По ветру как яхта летит». Белорус смастерил своими руками веломобиль. Что это и как выглядит?