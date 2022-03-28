В Беларуси начинается посевная. На проведение кампании затратят почти 3 млрд рублей

Многое сейчас зависит от аграриев. В Беларуси начинается посевная. И ответственность за проведение кампании лежит на всей вертикали. В нынешнем сезоне на весенние полевые работы государство планирует затратить 2 миллиарда 820 тысяч рублей. Вложения колоссальные. И отдача должна быть соответствующей. Задача на 2022 год – 9 миллионов тонн зерна. Это требование Президента. В отдельных районах хозяйства уже приступили к работам. Более 2 миллионов 200 тысяч гектаров отдано только под яровые культуры. Уложиться нужно в сроки. От этого во многом зависит будущий урожай.