Прямой эфир

В Беларуси начинается посевная. На проведение кампании затратят почти 3 млрд рублей

28 марта 2022 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В условиях сложной геополитической обстановки, беспрецедентного санкционного давления вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план. Главная задача – обеспечить внутренний рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси начинается посевная. На проведение кампании затратят почти 3 млрд рублей-1

Многое сейчас зависит от аграриев. В Беларуси начинается посевная. И ответственность за проведение кампании лежит на всей вертикали. В нынешнем сезоне на весенние полевые работы государство планирует затратить 2 миллиарда 820 тысяч рублей. Вложения колоссальные. И отдача должна быть соответствующей. Задача на 2022 год – 9 миллионов тонн зерна. Это требование Президента. В отдельных районах хозяйства уже приступили к работам. Более 2 миллионов 200 тысяч гектаров отдано только под яровые культуры. Уложиться нужно в сроки. От этого во многом зависит будущий урожай.  

В Беларуси начинается посевная. На проведение кампании затратят почти 3 млрд рублей-4

Посевная в фокусе особого внимания Комитета госконтроля. В ведомстве уже изучили ситуацию в регионах, выявлен ряд проблем. Среди главных – нехватка механизаторов и недостаток удобрений. С этого дня КГК будет изучать и общественное мнение. На сайте комитета создана онлайн-панель, через которую граждане могут сообщить о фактах нарушений и других проблемных вопросах при подготовке и проведении посевной кампании. Анонимно информацию также можно направить в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?
28 марта 2022 08:35

Используют криотерапию, пилинг и даже лазерную шлифовку. Как можно избавиться от веснушек?

В национальном павильоне Беларуси на «Экспо» в Дубае встретили миллионного посетителя
28 марта 2022 07:48

В национальном павильоне Беларуси на «Экспо» в Дубае встретили миллионного посетителя

В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км
28 марта 2022 07:21

В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км