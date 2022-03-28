Юрист, переводчик и спортивный тренер. Кем мечтают стать современные подростки?

Вероника Макаревич, корреспондент:

Программист, врач, юрист или блогер. Как найти себя и определиться с выбором будущей профессии – для старшеклассников вопрос номер один. Кем мечтают быть современные подростки, узнаем из первых уст.

Все новое – хорошо забытое старое. Если в прошлом году школьники мечтали уйти в IT, связать свою жизнь с журналистикой и маркетингом, выпускники 2022-го тянутся к изучению фундаментальных наук. Так, среди нынешних учеников в явном топе оказалась профессия юриста.

Павел Головач, ученик 11-го класса Сеницкой средней школы им. Я. Купалы:

Еще три года назад я для себя четко определил, что хочу поступить на юридический факультет в Белорусский государственный университет. Эта профессия является одной из самых престижных и уважаемых в нашем обществе. Главное – иметь к этому призвание и готовиться к долгому, упорному труду. Среди молодежи нашлись и те, кто стремится спасать жизни людей.

Карина Чура, ученица 11-го класса Сеницкой средней школы им. Я. Купалы:

На выбор профессии повлияли, конечно, мои родители. У нас в семье нет медиков, поэтому они искренне верят в то, что я буду первой, кому удастся связать жизнь с медициной. Они в меня верят, а их поддержка – это стимул идти к своей цели.

Дмитрий Мороз, ученик 11-го класса Сеницкой средней школы им. Я. Купалы:

Я планирую поступать на военный факультет. Для меня и моих родных это будет честью. Быть военным – это очень достойная профессия. Не обошлось и без гуманитарных специальностей.

София Соколовская, ученица 11-го класса Сеницкой средней школы им. Я. Купалы:

Я выбрала профессию переводчика. Я буду поступать в Минский государственный лингвистический университет. Я считаю, что в современном мире знание языков дает не только возможность путешествовать, но и узнавать что-то новое, получить престижную профессию, узнавать новые страны и культуры.

Арина Цвирко, ученица 11-го класса Сеницкой средней школы им. Я. Купалы:

Я планирую поступать в Белорусский государственный университет культуры и искусств на режиссуру. Считаю, что режиссура может подарить людям отдых после тяжелых дней за просмотром фильма. А сейчас перед вами предстанет, возможно, будущая звезда белорусского спорта.

Иван Бабрович, ученик 11-го класса Сеницкой средней школы им. Я. Купалы:

Я решил поступить в Белорусский государственный университет физической культуры на спортивно-педагогическую деятельность массовых видов спорта. Я сам являюсь членом сборной Беларуси по тхэквондо, буду направлять детей на правильный путь в жизни, давать им больше дисциплины и саморазвития. Но как быть тем, для кого найти себя – задача со звездочкой? Опытные специалисты советуют отбросить стеснение в сторону и пообщаться с психологом. Профориентационные тесты, разговоры по душам помогут найти общий язык с внутренним миром.

Анна Лукашонок, педагог-психолог Сеницкой средней школы им. Я. Купалы:

Часто, когда дети заблуждаются в своем выборе, они идут на поводу у родителей, потому что папа с мамой так сказали, потому что друзья туда идут, потому что это модно. А потом выясняется, что на третьем курсе мы отчисляемся, потому что это абсолютно не наша профессия, не то, чего я хочу от своей жизни. Поддерживать своих детей – это, наверное, будет самая главная рекомендация. Дружественная атмосфера в семье.