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Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»

01 июля 2019 11:24
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Новости Беларуси. Канун Дня Независимости. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам в честь героев Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»-1

В акции «Беларусь помнит» поучаствовали и триумфаторы II Европейских игр. Батутисты Анна и Владислав, вернувшись с соревнований в родной Витебск, приняли участие в церемонии памяти у знака «Орден Победы».

Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»-4

Анна Гончарова, чемпионка в синхронных прыжках на батуте II Европейских игр:
Сегодня возложили цветы как дань памяти той Великой Победе, которая была. Мы все помним. Это очень важно для нового поколения. Для тех, кто жил в то время. И нельзя забывать Победу, которая очень важна для нашего народа.

Владислав Гончаров, чемпион в синхронных прыжках на батуте II Европейских игр:
В первую очередь, это возможность для нас выступать под своим собственным флагом. Защищать страну в спортивной сфере. Это немалую часть играет в нашей жизни. Я думаю, как и для любых других людей.

Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»-7

Символично, что памятный знак находится рядом с новым центром по прыжкам на батуте.

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# Беларусь помнит # общество # Анна Гончарова # Владислав Гончаров # Фотофакт

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