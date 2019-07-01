Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»

Новости Беларуси. Канун Дня Независимости. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам в честь героев Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В акции «Беларусь помнит» поучаствовали и триумфаторы II Европейских игр. Батутисты Анна и Владислав, вернувшись с соревнований в родной Витебск, приняли участие в церемонии памяти у знака «Орден Победы».

Анна Гончарова, чемпионка в синхронных прыжках на батуте II Европейских игр:

Сегодня возложили цветы как дань памяти той Великой Победе, которая была. Мы все помним. Это очень важно для нового поколения. Для тех, кто жил в то время. И нельзя забывать Победу, которая очень важна для нашего народа.

Владислав Гончаров, чемпион в синхронных прыжках на батуте II Европейских игр:

В первую очередь, это возможность для нас выступать под своим собственным флагом. Защищать страну в спортивной сфере. Это немалую часть играет в нашей жизни. Я думаю, как и для любых других людей.