«Это значимо для студентов, очень важно». Для представителей ведущих конфессий организовали встречу в БГУ

Новости Беларуси. Дальнейшая судьба одной из самых известных святынь Беларуси интересовала участников встречи, которую организовали в БГУ. На нее пригласили представителей ведущих конфессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это служители Соборной мечети, костела Матери Божьей Будславской, храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Епископ Казимир Великоселец о Будславском костёле: «Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить» Для гостей организовали экскурсию по музею истории Белгосуниверситета, а после и по библиотеке. В знак благодарности гости пополнили собрание фундаментальной библиотеки БГУ религиозными изданиями.

Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной семинарии:

Конечно, особая ответственность лежит на конфессиях, потому что нередко в нашем мире именно религиозные конфликты являются основой для конфликтов, которые перерастают в вооруженные противостояния, ненависть. Поэтому очень радует, что наше молодое поколение понимает важность религиозного мира, согласия.

Иван Янушевич, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам БГУ:

Это значимо для студентов, очень важно. Хотелось бы отметить, что этот студенческий проект приурочен к Году народного единства. Это инициатива студентов – посетить знаковые места, посетить ведущие конфессии, работающие на территории Республики Беларусь. У студентов постоянно возникали вопросы. Они интересовались не только религиозными вопросами, но и социальным служением наших конфессий.