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В Минске введено в эксплуатацию более 140 тысяч квадратных метров жилья

27 июня 2025 17:35
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В Минске введено в эксплуатацию более 140 тысяч квадратных метров жилья. Из них свыше 40 тысяч для граждан, состоящих на учете нуждающихся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лидер по объемам возводимого жилья – Октябрьский район. Дома строятся в том числе и в городах-спутниках. Параллельно развивается инфраструктура, чтобы у жителей были аптеки, школы, сады и другие социальные объекты. Особое внимание многодетным. До конца года более 900 семей получат ключи от собственных квартир. Активно идет строительство жилья и в Ленинском районе.

В Минске введено в эксплуатацию более 140 тысяч квадратных метров жилья-2

Павел Романовский, начальник управления по архитектуре и строительству Администрации Ленинского района:
Решением Мингорисполкома № 959 Ленинскому району необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию пяти объектов жилищного строительства, четыре из которых в первом квартале уже введены в эксплуатацию. Это жилой дом №3 по генплану, жилой дом №4 и №5 по генплану – это Лошица-7. Кроме того, обеспечен ввод в эксплуатацию реконструкции общежития по улице Солнечная, 31.

В столице в этом году планируется ввести почти 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 100 тысяч квадратов – с господдержкой.

# Строительство # Павел Романовский

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