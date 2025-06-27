В Минске введено в эксплуатацию более 140 тысяч квадратных метров жилья. Из них свыше 40 тысяч для граждан, состоящих на учете нуждающихся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Лидер по объемам возводимого жилья – Октябрьский район. Дома строятся в том числе и в городах-спутниках. Параллельно развивается инфраструктура, чтобы у жителей были аптеки, школы, сады и другие социальные объекты. Особое внимание многодетным. До конца года более 900 семей получат ключи от собственных квартир. Активно идет строительство жилья и в Ленинском районе.
Павел Романовский, начальник управления по архитектуре и строительству Администрации Ленинского района:
Решением Мингорисполкома № 959 Ленинскому району необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию пяти объектов жилищного строительства, четыре из которых в первом квартале уже введены в эксплуатацию. Это жилой дом №3 по генплану, жилой дом №4 и №5 по генплану – это Лошица-7. Кроме того, обеспечен ввод в эксплуатацию реконструкции общежития по улице Солнечная, 31.
В столице в этом году планируется ввести почти 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 100 тысяч квадратов – с господдержкой.