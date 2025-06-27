В Минске введено в эксплуатацию более 140 тысяч квадратных метров жилья. Из них свыше 40 тысяч для граждан, состоящих на учете нуждающихся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лидер по объемам возводимого жилья – Октябрьский район. Дома строятся в том числе и в городах-спутниках. Параллельно развивается инфраструктура, чтобы у жителей были аптеки, школы, сады и другие социальные объекты. Особое внимание многодетным. До конца года более 900 семей получат ключи от собственных квартир. Активно идет строительство жилья и в Ленинском районе.