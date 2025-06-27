Вузы и колледжи Беларуси увеличили набор для целевиков

Рабочие профессии в тренде. Активно идет вступительная кампания в колледжи для получения профессионально-технического образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее востребованные специальности связаны с инженерной, обрабатывающей и строительной отраслями. Для целевого приема предусмотрено 5,5 тысячи мест. Это на 1 300 больше по сравнению с прошлым годом. Такое направление пользуется популярностью у молодежи. Какие преимущества у целевиков?

Целеустремленность и любовь к выбранной профессии Варвары Тарлецкой стали определяющими факторами при заключении целевого договора на обучение в педагогическом колледже. С детства девушка мечтает стать учителем начальных классов и уже сегодня готовится реализовывать свой потенциал в одной из школ Минска.

Варвара Тарлецкая, учащаяся Минского государственного педагогического колледжа:

Я выбрала профессию педагога благодаря своему учителю начальных классов. Ее любовь к детям и преданность профессии сыграли большую роль в моем выборе. Из администрации школы, зная, что я хочу стать в будущем учителем начальных классов, как раз и предложили мне поступить в педагогический колледж по целевому направлению.

Всего в педагогическом колледже в этом году на условиях целевой подготовки выпустили 46 специалистов. Это будущие воспитатели, учителя, педагоги-организаторы.