«Это же вообще прелесть». Что говорят белорусы у продуктовых прилавков?

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии подключились к мониторингу цен на социально значимые товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понедельник, 5 апреля, у депутатов Палаты представителей начался с общения с людьми у продуктовых прилавков. Как меняются цены – народная тема. Жалоб и обращений практически нет, и все равно важно держать все на контроле.

Что я сильно недовольна, не могу сказать. Мясное вообще прекрасное.

Творог ладно, но сыры… Сыр ненастоящий же, и такие дорогие сыры. И масло сливочное очень дорогое, даже наш выпуск.

Вот, молочку взяла всю, и мясо хорошее, но у меня оно есть. И рыбку можно купить недорогую. Вот, селедка, пожалуйста, – 3,4 руб. Это же вообще прелесть. Сам засолил, сам потушил, котлеты сделал, и полезно.

На товары первой необходимости цены под контролем, минимальные надбавки устанавливаются и на другие позиции. Мониторинг подтверждает: необоснованного повышения нет. А если такую тенденцию в прайсах и заметят, то информацию тут же для проверки передадут в подведомственные организации.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мингорисполком и МАРТ регулируют, это их непосредственная функция. Взаимодействие с ними даст возможность каким-то образом отрегулировать вот это повышение цен и своевременно отреагировать. Сегодня как раз мы видим, наоборот, понижение, потому что 5-6 апреля проводится акция «Народная корзина», где представлены социально значимые продукты – и мясные продукты, колбасные изделия, это и яйца, рыба.