Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться. В Беларуси 17 апреля – Радуница
Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан 17 апреля – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По церковной традиции, этот день начинается со службы в храмах. Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться за тех, кого с нами уже нет. По религиозному календарю Радуницу отмечают на 9-й день после Пасхи. Само слово обозначает «радость» от Воскресения Господня. Сегодня этой радостью священники призывают делиться с умершими.
Горожанка:
Каждый год мы приезжаем сюда. Раньше с родителями ездили, когда были маленькими, и храм здесь работал, и службы велись. Теперь родителей не осталось, они ушли из жизни. Мы с братом поддерживаем эту традицию, потом, естественно, передастся нашим детям и нашим внукам.
За души умерших в церкви Святого благоверного князя Александра Невского молятся ежедневно. Храм расположен на военном кладбище. Здесь захоронены солдаты Русско-турецкой и Великой Отечественной войн. Люди приносят цветы, убирают могилы, зажигают свечи.
Горожанка:
Здесь похоронены воины, которые погибли при освобождении. Очень отрадно, что сегодня священнослужители провели молебен в память о них. Это очень важно и очень важно для молодежи.