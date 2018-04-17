Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться. В Беларуси 17 апреля – Радуница

Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан 17 апреля – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



По церковной традиции, этот день начинается со службы в храмах. Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться за тех, кого с нами уже нет. По религиозному календарю Радуницу отмечают на 9-й день после Пасхи. Само слово обозначает «радость» от Воскресения Господня. Сегодня этой радостью священники призывают делиться с умершими.