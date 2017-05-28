«Это встреча друзей»: в Бресте проходит один из крупнейших байк-фестивалей в СНГ

Новости Беларуси. Байкеров из 20 стран собрал в эти дни Брест. На крупнейший байк-фест стран СНГ собрались больше пяти тысяч любителей скорости и драйва. Некоторые, чтобы попасть сюда, преодолели тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно, самой зрелищной частью байк-фестиваля стал мотопарад: колонна, которая растянулась на несколько километров, проехала по центральным улицам города.

Владимир Орехов, байкер (Россия):

Я из Ростова-на-Дону. Это 2200 км от Бреста. И, конечно, я не впервые приехал. Приезжаю уже 7-й год подряд. Как обычно, фестиваль в Бресте – это встреча друзей.