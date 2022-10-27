«Это время экскурсий и путешествий». Какая программа ожидает школьников в минских лагерях?

Новости Беларуси. На осенних каникулах в школьных лагерях столицы отдохнут более 11,5 тысячи ребят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, перерыв между учебными четвертями официально объявлен с 30 октября по 7 ноября. Кстати, спрос на лагеря вырос. Желающих больше на две тысячи по отношению к 2021 году. Все заявки удовлетворены. Лагеря откроют на базе 230 школ и гимназий города, организуют питание. В течение каникулярной недели учреждения образования будут работать в привычном режиме. Но все направлено на отдых и оздоровление. Ребята смогут посетить музеи, кинотеатры, также пройдут конкурсы и спортландии.

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Конечно, дни школьных каникул – это время экскурсий и путешествий. В Год исторической памяти разнообразные экскурсионные программы подготовлены. А с учетом особого интереса к промышленному туризму ребята смогут познакомиться с нашими промышленными гигантами, которые славятся не только в нашей столице, но и далеко за пределами нашей страны.