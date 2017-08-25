По факту инцидента с белорусским самолетом в Южном Судане создана специальная комиссия

Новости Беларуси. Специальная комиссия создана по факту инцидента с самолетом белорусской авиакомпании в Южном Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 августа ее представители вылетели в аэропорт Энтеббе в Уганде, где находится поврежденное воздушное судно.

Самолет ИЛ-76 выполнял гуманитарную миссию под эгидой ООН. В связи с плохими погодными условиями во время посадки возникли сложности. Шасси крылатой машины было повреждено из-за столкновения с деревом и металлической крышей жилого дома. После чего самолет начал набирать высоту и реактивной струей повредило еще один.

Командир борта принял решение сменить курс и совершил аварийную посадку в аэропорту соседней Уганды, после чего сообщил о происшествии. В результате инцидента погиб ребенок. Еще четыре человека госпитализированы.

Представители ООН выразили соболезнования семье погибшей девочки. Родственникам будет оказана помощь. Начато расследование инцидента.