Загородная сказка: панно из пластиковых ложек

Полет фантазии – это как порхание бабочки – феерично и непредсказуемо. Наш специалист – дизайнер интерьеров Алена Булатая знает секреты перевоплощения хаоса в гармонию. Об этом сегодня в нашей «Загородной сказке».

Если старая надоевшая картина намозолила вам глаза, не спешите ее выбрасывать. Предлагаю создать из нее объемное 3д пано из пластиковых ложек, которые наверняка остаются у каждого после пикника. Для этого будем использовать основание от картины, дюжину пластиковых ложек и несколько баллонов с разными цветами краски.

Подробнее – в сюжете.