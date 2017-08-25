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Загородная сказка: панно из пластиковых ложек

25 августа 2017 10:09
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Полет фантазии – это как порхание бабочки – феерично и непредсказуемо. Наш специалист – дизайнер интерьеров  Алена Булатая знает секреты перевоплощения хаоса в гармонию. Об этом сегодня в нашей «Загородной сказке».

Если старая надоевшая картина намозолила вам глаза, не спешите ее выбрасывать. Предлагаю создать из нее объемное 3д пано из пластиковых ложек, которые наверняка остаются у каждого после пикника. Для этого будем использовать основание от картины, дюжину пластиковых ложек и несколько баллонов с разными цветами краски.

Подробнее – в сюжете.

# общество # Фотофакт # Дизайн # Мария Кронда # Алена Булатая # загородная сказка

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