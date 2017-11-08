Новости Беларуси. Переговоры с Петером Маурером, который возглавляет Международный комитет Красного Креста, прошли в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам встречи стало известно, что представительство Международного Красного Креста откроется в Минске в 2018 году. Соответствующий документ уже подписан. Сейчас Комитет работает в Беларуси через региональную делегацию, расположенную в Москве.

Представительство в белорусской столице расширит сотрудничество. Скоро появится и детальный план. В белорусском МИД стороны подписали еще один важный документ – меморандум о взаимопонимании между ведомством и Белорусским обществом Красного Креста.