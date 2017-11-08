Представительство Международного Красного Креста откроется в Минске в 2018 году
Новости Беларуси. Переговоры с Петером Маурером, который возглавляет Международный комитет Красного Креста, прошли в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это величайшая деятельность, которую мы приветствуем: Александр Лукашенко – Петеру Мауреру
По итогам встречи стало известно, что представительство Международного Красного Креста откроется в Минске в 2018 году. Соответствующий документ уже подписан. Сейчас Комитет работает в Беларуси через региональную делегацию, расположенную в Москве.
Представительство в белорусской столице расширит сотрудничество. Скоро появится и детальный план. В белорусском МИД стороны подписали еще один важный документ – меморандум о взаимопонимании между ведомством и Белорусским обществом Красного Креста.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Взаимодействие Беларуси с Международным комитетом Красного Креста в основном касается превентивного распространения знаний о международном гуманитарном праве среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и студентов.
Мы с господином Маурером обсудили, что уже сделано для обеспечения соблюдения нашими военнослужащими законов и обычаев войны, и что еще можно и нужно сделать в этом направлении. Мы так же обсудили первый положительный опыт взаимодействия с этой организацией по доставке в июне этого года гуманитарного груза в районы конфликта на востоке Украины. И по-прежнему готовы оказывать посильную помощь всем, кто в этом нуждается.
Петер Маурер заверил, что Беларусь будет важным партнером Красного Креста в урегулировании конфликта не только в Украине, но и по всему миру. Продолжая тему кризиса в соседней стране, Маурер отметил, что позиция нашей страны в этом вопросе являются примером.