Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ

Новости Беларуси. В Молодечно молодых людей поздравили губернатор столичного региона и помощник Президента по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Молодечно молодых людей поздравили губернатор столичного региона и помощник Президента по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественной церемонии приняли участие почти полсотни подростков. Каждый из этих ребят прошёл серьезный отбор, прежде чем попасть на встречу. Больших результатов от молодых людей ожидают и в будущем. Помимо паспортов все ребята получил подарки и, конечно же, напутствие во взрослую жизнь.
Михаил Мясникович вручил отличникам учёбы их первые паспорта
Юрий Мелех, ученик Логойской средней школы №1:
Мне все очень понравилось, хорошие были выступления. Все было на высшем уровне.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Сегодня это не только вручение паспорта, некого документа, который удостоверяет личность. Вообще, это веха в жизни, ты взрослый, ты гражданин Республики Беларусь и ты отвечаешь за свои поступки. Наверное, это самое главное, чтоб ребята это сознавали и понимали.