Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ

Новости Беларуси. В Молодечно молодых людей поздравили губернатор столичного региона и помощник Президента по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной церемонии приняли участие почти полсотни подростков. Каждый из этих ребят прошёл серьезный отбор, прежде чем попасть на встречу. Больших результатов от молодых людей ожидают и в будущем. Помимо паспортов все ребята получил подарки и, конечно же, напутствие во взрослую жизнь. Михаил Мясникович вручил отличникам учёбы их первые паспорта

Юрий Мелех, ученик Логойской средней школы №1:

Мне все очень понравилось, хорошие были выступления. Все было на высшем уровне.