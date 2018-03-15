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Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ

15 марта 2018 18:49
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Новости Беларуси. В Молодечно молодых людей поздравили губернатор столичного региона и помощник Президента по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ-1

Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ-3

В торжественной церемонии приняли участие почти полсотни подростков. Каждый из этих ребят прошёл серьезный отбор, прежде чем попасть на встречу. Больших результатов от молодых людей ожидают и в будущем. Помимо паспортов все ребята получил подарки и, конечно же, напутствие во взрослую жизнь.

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Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ-6

Юрий Мелех, ученик Логойской средней школы №1:
Мне все очень понравилось, хорошие были выступления. Все было на высшем уровне.

Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ-9

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Сегодня это не только вручение паспорта, некого документа, который удостоверяет личность. Вообще, это веха в жизни, ты взрослый, ты гражданин Республики Беларусь и ты отвечаешь за свои поступки. Наверное, это самое главное, чтоб ребята это сознавали и понимали.

Это веха в жизни. Почти 50 подростков получили в Молодечно свой главный документ-12

# общество # Конституция # Фотофакт # Анатолий Исаченко # Юрий Мелех

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