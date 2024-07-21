Прямой эфир

Это унижение человеческого достоинства – как реагируют люди на закрытие прибалтийских границ?

21 июля 2024 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Безвиз для граждан соседних Латвии, Литвы и Польши уже не новость. Теперь он распространился еще на 35 государств Европейского союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чакаем вас у Беларусі, сябры!

Это унижение человеческого достоинства – как реагируют люди на закрытие прибалтийских границ?-1

К таким очередям на границах белорусы давно привыкли. А вот полное отсутствие машин на наших номерах – реальность новая. 16 июля Рига закрыла единственный пункт пропуска на латвийско-белорусской границе для автомобилей с белорусской регистрацией. Вот он, восьмой пакет санкций ЕС против Беларуси по-латышски в действии. Только за первые сутки – с десяток развернутых машин. Без исключений и обсуждений.

Пограничники Латвии уже развернули 9 легковушек на белорусских номерах – подробности здесь.

Это унижение человеческого достоинства – как реагируют люди на закрытие прибалтийских границ?-4

В первый же день новых ограничений в противовес пустым полосам Григоровщины – длинные очереди на въезд в Беларусь. В спешке домой возвращаются те, кого неприятные новости застали за рубежом. И если одни скорее расстроены таким порядком, то другие – к новым правилам относятся с иронией. Третьи – об ограничениях отзываются жестко.

Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады – подробности здесь.

Это унижение человеческого достоинства – как реагируют люди на закрытие прибалтийских границ?-7

Это унижение человеческого достоинства, мы не люди для них. Не хочу я больше этой Европы, я буду дома сидеть.
– Вы туда, наверное, работать ездите?
– Работал. На данный момент еще работаю, но я уже задумался об этом. Я не собираюсь работать на тех людей, которые меня не считают за человека и унижают.

# Государственная граница Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады
21 июля 2024 17:19

Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады

Как выглядит агрогородок в Азербайджане, построенный белорусами? Посетили посёлок
21 июля 2024 17:09

Как выглядит агрогородок в Азербайджане, построенный белорусами? Посетили посёлок

Требование Президента – дисциплина и порядок! Генпрокуратура выявила нарушения во время уборочной
21 июля 2024 16:50

Требование Президента – дисциплина и порядок! Генпрокуратура выявила нарушения во время уборочной