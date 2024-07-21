Это унижение человеческого достоинства – как реагируют люди на закрытие прибалтийских границ?

Безвиз для граждан соседних Латвии, Литвы и Польши уже не новость. Теперь он распространился еще на 35 государств Европейского союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чакаем вас у Беларусі, сябры!

К таким очередям на границах белорусы давно привыкли. А вот полное отсутствие машин на наших номерах – реальность новая. 16 июля Рига закрыла единственный пункт пропуска на латвийско-белорусской границе для автомобилей с белорусской регистрацией. Вот он, восьмой пакет санкций ЕС против Беларуси по-латышски в действии. Только за первые сутки – с десяток развернутых машин. Без исключений и обсуждений. Пограничники Латвии уже развернули 9 легковушек на белорусских номерах – подробности здесь.

В первый же день новых ограничений в противовес пустым полосам Григоровщины – длинные очереди на въезд в Беларусь. В спешке домой возвращаются те, кого неприятные новости застали за рубежом. И если одни скорее расстроены таким порядком, то другие – к новым правилам относятся с иронией. Третьи – об ограничениях отзываются жестко. Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады – подробности здесь.