Это унижение человеческого достоинства – как реагируют люди на закрытие прибалтийских границ?

Безвиз для граждан соседних Латвии, Литвы и Польши уже не новость. Теперь он распространился еще на 35 государств Европейского союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чакаем вас у Беларусі, сябры!
Безвиз для граждан соседних Латвии, Литвы и Польши уже не новость. Теперь он распространился еще на 35 государств Европейского союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чакаем вас у Беларусі, сябры!
К таким очередям на границах белорусы давно привыкли. А вот полное отсутствие машин на наших номерах – реальность новая. 16 июля Рига закрыла единственный пункт пропуска на латвийско-белорусской границе для автомобилей с белорусской регистрацией. Вот он, восьмой пакет санкций ЕС против Беларуси по-латышски в действии. Только за первые сутки – с десяток развернутых машин. Без исключений и обсуждений.
Пограничники Латвии уже развернули 9 легковушек на белорусских номерах – подробности здесь.
В первый же день новых ограничений в противовес пустым полосам Григоровщины – длинные очереди на въезд в Беларусь. В спешке домой возвращаются те, кого неприятные новости застали за рубежом. И если одни скорее расстроены таким порядком, то другие – к новым правилам относятся с иронией. Третьи – об ограничениях отзываются жестко.
Транспортные нити продолжают рваться – разобрались в хронике евроблокады – подробности здесь.
– Это унижение человеческого достоинства, мы не люди для них. Не хочу я больше этой Европы, я буду дома сидеть.
– Вы туда, наверное, работать ездите?
– Работал. На данный момент еще работаю, но я уже задумался об этом. Я не собираюсь работать на тех людей, которые меня не считают за человека и унижают.