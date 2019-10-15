«Это уникальное место». Августовский канал может попасть в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

Новости Беларуси. Августовский канал может попасть в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Для этого Беларусь и Польша объединят усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Августовский канал может попасть в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Для этого Беларусь и Польша объединят усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попасть в реестр непросто, необходимо научное обоснование ценности объекта. С этой целью стороны уже запланировали в Гродно и в польском Августове международные конференции. Основной акцент в заявке для ЮНЕСКО сделают не только на уникальность гидротехнического сооружения, но и на культурную и туристическую значимость Августовского канала. Сегодня этот красивейший уголок природы привлекает иностранцев со всего мира. К тому же, на территории Гродненской области канал стал визитной карточкой безвизового режима.
Мирослав Карольчук, бургомистр Августова (Польша):
Есть уже много каналов, внесенных в Список ЮНЕСКО с точки зрения уникальных технических решений. Мы решили, что поводом для включения в Список могут стать также природные и культурные условия канала. За свою историю Августовский канал повлиял как на природу, так и на культуру окружающего региона.
Это уникальное место. Внесение этого объекта в список культурного наследия ЮНЕСКО повысит его туристическую привлекательность, повысит интерес к объекту во всем мире.
Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Благоприятно то, что сегодня безвизовая зона действует. Сегодня мы видим необходимость, что надо оцифровывать весь Августовский канал. Задумок очень много, но в ближайшее время, думаю, что мы выйдем еще на более высокий уровень популяризации нашей страны.
Августовский канал был построен как судоходный в XIX веке. По сложности инженерных решений для своего времени это уникальный рукотворный объект. Протяженность водного пути – больше сотни километров через белорусскую и польскую территории. Искусственное русло связали 11 рек и 7 озер. Пока что Августовский канал включен лишь в предварительный Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.