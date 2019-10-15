«Это уникальное место». Августовский канал может попасть в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

Новости Беларуси. Августовский канал может попасть в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Для этого Беларусь и Польша объединят усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попасть в реестр непросто, необходимо научное обоснование ценности объекта. С этой целью стороны уже запланировали в Гродно и в польском Августове международные конференции. Основной акцент в заявке для ЮНЕСКО сделают не только на уникальность гидротехнического сооружения, но и на культурную и туристическую значимость Августовского канала. Сегодня этот красивейший уголок природы привлекает иностранцев со всего мира. К тому же, на территории Гродненской области канал стал визитной карточкой безвизового режима.

Мирослав Карольчук, бургомистр Августова (Польша):

Есть уже много каналов, внесенных в Список ЮНЕСКО с точки зрения уникальных технических решений. Мы решили, что поводом для включения в Список могут стать также природные и культурные условия канала. За свою историю Августовский канал повлиял как на природу, так и на культуру окружающего региона. Это уникальное место. Внесение этого объекта в список культурного наследия ЮНЕСКО повысит его туристическую привлекательность, повысит интерес к объекту во всем мире.