От пересадки органов и тканей до операций на глазах: обновлённый оперблок открыли в 10-й больнице Минска

Новости Беларуси. Обновленный операционный блок 15 октября открыли в 10-й больнице Минска. В распоряжении хирургов – сразу пять залов, оснащенных современным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди самых сложных вмешательств – пересадка органов и тканей, а также операции малоинвазивным методом, то есть без разрезов, что позволяет пациентам быстрее поправляться.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Здесь мы действительно видим оперблок, который спроектирован, построен с учетом всех современных тенденций и требований к современным операционным блокам. Оснащен брендовым оборудованием последних моделей, это самое современное оборудование. Это существенно расширит возможности клиники.

Стоит отметить, что здесь еще реализованы все возможности архивирования изображений, передачи изображений. Это создает совсем новые возможности для обучения медицинских работников: как повышение квалификации, так и наших студентов будущих-медиков.

Основная задача Министерства здравоохранения, Комитета по здравоохранению – организовать четкую логистику движения пациентов, чтобы все нуждающиеся в данном виде помощи максимально быстро и без препятствий получали ее в данном учреждении.