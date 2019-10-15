«В Viber скинула срочное сообщение о том, что ребёнок нуждается в лечении». Как не попасться на уловки интернет-мошенников
Новый способ вымогательства в интернете мошенники изобретают каждый день. Смартфон даром, но за доставку вынь да положь. Помощь бездомным животным только после перевода денег на карту физлица. Фотографии девочки с душещипательным текстом и тут же номера счетов.
Многодетная мама Ольга Прилюбко дважды попадала в мутные сети.
Ольга Прилюбко, пострадала от мошенников в интернете:
Я уж прямо попала так попала! Потому что подруга в наш чат в Viber скинула срочное сообщение о том, что ребёнок нуждается в лечении, что они уже у трапа самолёта, не хватает какой-то определённой суммы. Уверила нас, что это её близкий знакомый. Мы, подруги, стали быстренько переводить деньги. Как потом выяснилось, её и нас обманули.
Инициативная группа перевела незнакомцам около 600 рублей. С каждой жертвы вымогатели получили по 20. Сумма небольшая, заявление не писали. Мошенничество в интернете, уверяет мировая статистика, в топе преступлений. Только за этот год в Беларуси их стало на 80% больше. Милиция возбудила 2000 уголовных дел.
Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:
Это очень сложная работа. Это взаимодействие со всеми организация, и, зачастую, с международными правовыми организациями, с силовыми структурами. Необходимо однозначно обращаться в банковское учреждение либо милицию. Будет проведена соответствующая проверка и в большинстве случаев деньги возвращаются.
Карманники падки на банковские карты не меньше хакеров. Отвлёкся, замешкался, потерял бдительность – попал в зону риска. Что говорить о продвинутых аферистах, которые собирают данные исключительно с помощью специальных устройств.
Андрей Ловчий, начальник управления информационной безопасности:
На карты с чипом сейчас все банки переходят, поскольку это более защищённая система. С неё сложнее с помощью скимминговых устройств на банкоматах снять информацию с карточки.
Владислав Боев, корреспондент:
Современные мини-сканеры – это гаджеты-невидимки: заметить без спецсредств невозможно. Мошенники зачастую прячут устройство прямо сюда. Зато дополнительные камеры и накладные клавиатуры, уверяют эксперты, отыскать куда легче. Вот лайфхаки, которые сработают. Во-первых, осмотрите монитор и рамки вокруг, во-вторых, проверьте клавиатуру. Вставлять карту можно, когда убедились, что всё безопасно.
Специалисты по кибератакам стоят на своем и перво-наперво советуют завести отдельную карту для поездок за границу.
Андрей Ковалев:
Сейчас практически у всех есть мобильный банкинг. Поэтому перед тем, как выполнить какую-то операцию, через мобильный банкинг перекидываются на эту карточку деньги. Выполняется операция. Если с такой картой что-то произойдёт, то с неё ничего невозможно будет снять.
Банкиры рекомендуют перестраховаться, чтобы не потерять сбережения. Такая услуга обойдется в 2 рубля за месяц. Правила виртуальной гигиены гласят: не фотографировать кредитку, не записывать пин-код и не передавать платежный инструмент чужакам.
Тем временем в Великобритании выпустили карту из 18-каратного золота, чтобы обогатиться карманнику, даже голову ломать не придется.