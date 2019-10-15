«В Viber скинула срочное сообщение о том, что ребёнок нуждается в лечении». Как не попасться на уловки интернет-мошенников

Новый способ вымогательства в интернете мошенники изобретают каждый день. Смартфон даром, но за доставку вынь да положь. Помощь бездомным животным только после перевода денег на карту физлица. Фотографии девочки с душещипательным текстом и тут же номера счетов.

Многодетная мама Ольга Прилюбко дважды попадала в мутные сети. Ольга Прилюбко, пострадала от мошенников в интернете:

Я уж прямо попала так попала! Потому что подруга в наш чат в Viber скинула срочное сообщение о том, что ребёнок нуждается в лечении, что они уже у трапа самолёта, не хватает какой-то определённой суммы. Уверила нас, что это её близкий знакомый. Мы, подруги, стали быстренько переводить деньги. Как потом выяснилось, её и нас обманули.

Инициативная группа перевела незнакомцам около 600 рублей. С каждой жертвы вымогатели получили по 20. Сумма небольшая, заявление не писали. Мошенничество в интернете, уверяет мировая статистика, в топе преступлений. Только за этот год в Беларуси их стало на 80% больше. Милиция возбудила 2000 уголовных дел.

Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:

Это очень сложная работа. Это взаимодействие со всеми организация, и, зачастую, с международными правовыми организациями, с силовыми структурами. Необходимо однозначно обращаться в банковское учреждение либо милицию. Будет проведена соответствующая проверка и в большинстве случаев деньги возвращаются.

Карманники падки на банковские карты не меньше хакеров. Отвлёкся, замешкался, потерял бдительность – попал в зону риска. Что говорить о продвинутых аферистах, которые собирают данные исключительно с помощью специальных устройств. Андрей Ловчий, начальник управления информационной безопасности:

На карты с чипом сейчас все банки переходят, поскольку это более защищённая система. С неё сложнее с помощью скимминговых устройств на банкоматах снять информацию с карточки.

Владислав Боев, корреспондент:

Современные мини-сканеры – это гаджеты-невидимки: заметить без спецсредств невозможно. Мошенники зачастую прячут устройство прямо сюда. Зато дополнительные камеры и накладные клавиатуры, уверяют эксперты, отыскать куда легче. Вот лайфхаки, которые сработают. Во-первых, осмотрите монитор и рамки вокруг, во-вторых, проверьте клавиатуру. Вставлять карту можно, когда убедились, что всё безопасно.

Специалисты по кибератакам стоят на своем и перво-наперво советуют завести отдельную карту для поездок за границу. Андрей Ковалев:

Сейчас практически у всех есть мобильный банкинг. Поэтому перед тем, как выполнить какую-то операцию, через мобильный банкинг перекидываются на эту карточку деньги. Выполняется операция. Если с такой картой что-то произойдёт, то с неё ничего невозможно будет снять.