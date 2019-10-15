Что обсудят в Могилёве на заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России

Новости Беларуси. Вопросы оказания и приема международной помощи в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций обсудят в Могилеве 15 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город принимает совместную коллегию МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России. Участники встречи рано утром прибыли в аэропорт областного центра.