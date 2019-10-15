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Что обсудят в Могилёве на заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России

15 октября 2019 08:03
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Новости Беларуси. Вопросы оказания и приема международной помощи в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций обсудят в Могилеве 15 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город принимает совместную коллегию МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России. Участники встречи рано утром прибыли в аэропорт областного центра.

Что обсудят в Могилёве на заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России-1

Среди актуальных тем – особенности работы спасателей в случаях ЧП в метро, тушение пожаров в сельской местности. Важной задачей остается профилактика.

Разговор коснется и программ подготовки детей к действиям в экстремальных ситуациях, совершенствования деятельности профильных вузов. Программа встречи предусматривает подписание итоговых документов.

Что обсудят в Могилёве на заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России-4

Что обсудят в Могилёве на заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России-6

Что обсудят в Могилёве на заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России-8

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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