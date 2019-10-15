Что обсудят в Могилёве на заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России

Новости Беларуси. Вопросы оказания и приема международной помощи в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций обсудят в Могилеве 15 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город принимает совместную коллегию МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России. Участники встречи рано утром прибыли в аэропорт областного центра.
Среди актуальных тем – особенности работы спасателей в случаях ЧП в метро, тушение пожаров в сельской местности. Важной задачей остается профилактика.
Разговор коснется и программ подготовки детей к действиям в экстремальных ситуациях, совершенствования деятельности профильных вузов. Программа встречи предусматривает подписание итоговых документов.