«Это торговля свободной информацией»: как кадровые агентства наживаются на доверчивых гражданах

Новости Беларуси. Где есть спрос, там обязательно появится и предложение. На неделе мы примерили эту истину на ситуацию на рынке труда и нашли массу любопытных деталей.

Галина и сама не поверила, когда в одном из кадровых агентств сказали, что стоить ее будущая работа будет недешево. 90 рублей. Результат ­– отнюдь не в штат.

Галина:

Все вакансии, которые мне были предоставлены, оказались неактуальны, либо говорили о том, что с данным агентством они не работают.

Наталья Трофимова, адвокат:

Если на руках есть договор и порядок оплаты в данном договоре обязан прописать по факту предоставления услуг, то есть если у него нет акта выполненных работ, оказанных услуг, подписанного двусторонне, то, естественно, свои денежные средства по квитанции он имеет право вернуть, так как услуга ему не оказана надлежащим образом.

Так обманывали и обманывали. Но с 1 января 2017 года в силу вступил реестр, который содержит два очень важных пункта. Теперь не надо бояться, а читать договор. Там должно быть по белому, без каллиграфических изысков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Штин, консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы было понимание у граждан, что они тоже должны быть более ответственными, понимать, для чего они пришли, какая им услуга нужна. Должно быть четкое понимание, что значит услуга для человека фактически исполнена, и только потом оплатить данную услугу.

Теперь все те псевдоагентства могут сворачиваться. Так установлено в реестре. Однако не всем правила буквы прописные. Мы собрались подыскать себе нужную вакансию.

Вот эта улица, вот этот дом. А в нем кадровое агентство, которое людей частенько на деньги разводит. Мы сходим туда, чтобы узнать, как работает механизм. С собой только паспорт и желание найти новую работу.

Контрольный звонок. И через пять минут нас ждет Анастасия. И ей вообще без разницы, есть у вас трудовая, судимы вы или обсуждаемы. В общем, первым делом нам предлагают подписать договор, еще и заплатить за него. Все те же 90 рублей. Причем на месте.

И не смущает девушку вопрос, ведь новый реестр предполагает – оплата за оказание услуг, а не за предоставление. Мои вопросы в тупик ее не ставят. Мол, сам дурак, читать не научили.

Но касаясь главного, все получается просто. Ни одно агентство по трудоустройству не работает за наши деньги. Им платят работодатели. А нам, соискателям, действительно просто предоставляют право выбора.

Игорь Кочетов, директор кадрового агентства:

Договор заключается не с физическим лицом, не с кандидатом, а с организацией. Кандидаты, которые приходят в кадровое агентство по той или иной вакансии, сотрудничают с агентством исключительно на бесплатной основе.

Дальше – ход конем. Продают все эти кадровые агентства действительно кадры, не из кино. Копируют объявления в интернете и, пожалуйста, расписался, получай.

Игорь Кочетов, директор кадрового агентства:

Эти агентства по трудоустройству дают вакансию из доступных источников, то есть которые, в принципе, доступны для всех. То есть вопрос времени, каких-то усилий самому посмотреть либо посмотреть за вас.

И если вам действительно нужно что-то новенькое подыскать, за это платить не надо. По месту жительства стоит обратиться в центр занятости. Здесь та же услуга бесплатна. И с реальной базой, и вакансиями.

Ольга Штин, консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Обращение в нашу службу занятости, где, как вы понимаете, широкая база и предоставление вот этой услуги по содействию, по трудоустройству в том числе, как вы понимаете, абсолютно бесплатно. Широкий банк вакансий пожалуйста, приходите.

Юристы советуют: ждать с моря погоды не стоит. Если вдруг случилось так, что держат вас за простофилю, просто стоит ответить. И закон на вашей стороне.

Наталья Трофимова, адвокат:

Порядок расчета, форма оказания услуг. Все должно быть прописано в договоре. Надо читать договор внимательно.

У Галины все сложилось. Пусть и деньги были потрачены отнюдь не лишние, и нервы. Нашла сама то, что пытались продать совсем способом нахальным.

Галина:

Сейчас прошло время, я благополучно нашла работу. Кадровое агентство не помогло.

Пестрит интернет объявлениями. Скрываются эти агентства за всем, что на ум приходит. И бизнес-услуги продают, и мнимую квалификацию, и надежду. Тем, кто доверяет и не проверяет. А когда дело касается того самого дела, стоит помнить: просят деньги за бумажку – можно двери закрывать.

Игорь Кочетов, директор кадрового агентства:

Куча ресурсов, все это свободно лежит. То есть получается, что это торговля просто информацией, которая есть в свободном доступе.

Ольга Штин, консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Очень много агентств по трудоустройству предлагают вакансии, которые доступны в интернете, в том же банке вакансий государственной службы занятости. Люди выбирают.