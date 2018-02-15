«Это святая обязанность». В Беларуси 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. Воинов-интернационалистов 15 февраля вспоминают в Беларуси. 29 лет назад советские войска покинули Афганистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Более 30 тысяч наших солдат прошли сквозь пламя той войны, не вернулся домой 771 человек. Память погибших почтили во всех регионах страны. Так, в Могилеве прошел торжественный митинг. Здесь собрались ветераны Афганской войны, представители власти и горожане.

Евгений Рожкин, ветеран войны в Афганистане:

У меня во взводе погибли 3 солдата, я был командиром взвода. И просто это не долг, это святая обязанность – отдать им дань и всем пацанам, которые там погибли. Можно сказать, что это была партизанская война, это может быть страшнее, чем такая война, потому что не знаешь, откуда выстрел, откуда взорвется. Это было сложно.

Владимир Василенко, председатель Могилевской областной организации « Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане » :

Все-таки это праздник: закончилась война, перестали гибнуть ребята, матери перестали получать похоронки. Поэтому в первую очередь, это праздник. Конечно же, это горечь и боль за погибших молодых ребят.