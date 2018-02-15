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«Это святая обязанность». В Беларуси 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов

15 февраля 2018 15:51
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Новости Беларуси. Воинов-интернационалистов 15 февраля вспоминают в Беларуси. 29 лет назад советские войска покинули Афганистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это святая обязанность». В Беларуси 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов-1

«Это святая обязанность». В Беларуси 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов-3

Более 30 тысяч наших солдат прошли сквозь пламя той войны, не вернулся домой 771 человек. Память погибших почтили во всех регионах страны. Так, в Могилеве прошел торжественный митинг. Здесь собрались ветераны Афганской войны, представители власти и горожане.  

«Это святая обязанность». В Беларуси 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов-6

Евгений Рожкин, ветеран войны в Афганистане:  
У меня во взводе погибли 3 солдата, я был командиром взвода. И просто это не долг, это святая обязанность – отдать им дань и всем пацанам, которые там погибли. Можно сказать, что это была партизанская война, это может быть страшнее, чем такая война, потому что не знаешь, откуда выстрел, откуда взорвется. Это было сложно.  

«Это святая обязанность». В Беларуси 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов-9

Владимир Василенко, председатель Могилевской областной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:  
Все-таки это праздник: закончилась война, перестали гибнуть ребята, матери перестали получать похоронки. Поэтому в первую очередь, это праздник. Конечно же, это горечь и боль за погибших молодых ребят.  

«Это святая обязанность». В Беларуси 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов-12

«Это святая обязанность». В Беларуси 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов-14

Около 3,5 тысяч уроженцев Могилевской области прошли через войну в Афганистане. В их числе и герой Советского союза Андрей Мельников, который отличился в неравном бою с душманами. Несколько часов советский десантник отражал атаки врага, пока у него не закончились боеприпасы. События в провинции Хост 30-летней давности легли в основу сценария известного фильма, а образ Андрея Мельникова был воплощен в одном из героев.  

«Это святая обязанность». В Беларуси 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов-17

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт # Владимир Василенко # Евгений Рожкин

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