Это самые красивые места по версии белорусов. Смотрите, какие фото они показали

Ольга Шпилевская, директор национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Я хочу подчеркнуть, что здесь нет ни одной профессиональной фотографии. Это фотографии обычных людей с их обычными историями. Радио «Мир» объявило конкурс, в этом конкурсе приняло участие больше 7 000 работ, что для нас было очень много, конечно. И было жалко не показать хотя бы какую-то частицу из этих работ, оставить их незамеченными. Поэтому было принято решение. И штаб-квартира СНГ предоставила нам площадку, за что мы очень благодарны.