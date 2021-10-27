Это самые красивые места по версии белорусов. Смотрите, какие фото они показали

Новости Беларуси. Самые красивые места по версии белорусов. Презентация фотопроекта «Беларусь – Радзiма» прошла в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самые красивые места по версии белорусов. Презентация фотопроекта «Беларусь – Радзiма» прошла в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка подготовлена национальным представительством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Поводов сразу два – это председательство нашей страны в СНГ и Год народного единства.
Сотни авторов делятся своими впечатлениями, яркими моментами и любимыми местами. Это люди разных профессий и возрастов, которых объединяет любовь к своей Родине. Посетители уже назвали экспозицию неофициальным портретом страны.
Ольга Шпилевская, директор национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Я хочу подчеркнуть, что здесь нет ни одной профессиональной фотографии. Это фотографии обычных людей с их обычными историями. Радио «Мир» объявило конкурс, в этом конкурсе приняло участие больше 7 000 работ, что для нас было очень много, конечно. И было жалко не показать хотя бы какую-то частицу из этих работ, оставить их незамеченными. Поэтому было принято решение. И штаб-квартира СНГ предоставила нам площадку, за что мы очень благодарны.
Участники выставки надеются, что проект-презентация своих стран получит продолжение и может стать началом новой традиции.