Александр Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сограждан с Днём защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Слова белорусского лидера приводятся на сайте главы государства.

Поздравление Президента с Днём защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днём защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Этот праздник олицетворяет собой ратную доблесть нашего народа и преемственность поколений в самоотверженном служении Родине. За годы независимости в стране была создана современная, оснащённая новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору.

Убежден, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь, ведь защита Отчизны у нас носит всенародный характер.

В год 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков нынешняя праздничная дата приобретает особую значимость. Самые добрые слова признательности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим пример высочайшей доблести и героизма в борьбе с врагом всего человечества. Их мужество, стойкость и патриотизм навсегда останутся ориентиром для нашей молодежи.

Желаю всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!

Александр Лукашенко.