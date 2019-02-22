Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле

Новости Беларуси. Обновлением здания на улице Раковской займутся уже в апреле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь собираются открыть музей Минска, кафе и зал для презентаций. Реставрацию выполнят за счет городского бюджета и помощи инвесторов.

Кроме того, в предместье может появиться кинотеатр под открытым небом, медицинский центр и хлебопекарня. Несколько необычных идей есть и у самих минчан.

Само это место культурное. Напрашивается, чтобы были культурные ценности и произведения искусства.