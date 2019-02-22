Прямой эфир

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле

22 февраля 2019 21:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обновлением здания на улице Раковской займутся уже в апреле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле -1

Здесь собираются открыть музей Минска, кафе и зал для презентаций. Реставрацию выполнят за счет городского бюджета и помощи инвесторов.

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле -4

Кроме того, в предместье может появиться кинотеатр под открытым небом, медицинский центр и хлебопекарня. Несколько необычных идей есть и у самих минчан.

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле -7

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле -9

Само это место культурное. Напрашивается, чтобы были культурные ценности и произведения искусства.

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле -12

Здесь такие красивые и спокойные улочки, для тусовок здесь ничего не подойдет. Хорошо бы открыть музей.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й
22 февраля 2019 21:03

В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й

Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт
22 февраля 2019 20:56

Перекрёсток улиц Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт

Ко II Европейским играм в Минске заменят асфальтобетонное покрытие
22 февраля 2019 20:51

Ко II Европейским играм в Минске заменят асфальтобетонное покрытие