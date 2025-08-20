«Это потрясающая песня Олега Жукова» – Алеся Державец о композиции «Зачем тебе два сердца»

Прошел почти год, как ушел из жизни Олег Жуков, известный музыкант, автор более 300 песен. Но его дело и творчество продолжают жить в молодых исполнителях. Среди них – Алеся Державец. О дружбе, творческом доверии и новой композиции поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с гостьей.

Алеся Державец, певица:

Потрясающий, яркий человек, которому я тоже творчески понравилась. У нас произошел такой союз. Он пришел в оркестр, мы готовили творческий вечер его. И мне сказали исполнить одну из его песен. Песня была «Малина». Когда он меня услышал, он сказал: я хочу, чтобы ты спела еще две песни. Скажу честно, репертуар был очень разный, очень нехарактерный где-то для меня. В частности, песня «Я заклинаю». Музыка достаточно сложная очень и тяжелая по смыслу, по всему. Но я, конечно, взялась, потому что вижу цель, не вижу препятствий. Так мы с ним подружились. Когда он мне предложил песню «Зачем тебе два сердца», я с огромным удовольствием решила ее исполнить.

Песня «Зачем тебе два сердца» о любви, конечно же, о том, что молодой человек взял и украл сердце девушки. Она спрашивает у него: зачем тебе два, оставь мне одно. Очень классная, очень нежная, потрясающая песня Олега Владимировича Жукова. Прекрасный подарок для меня, за что я очень благодарна.