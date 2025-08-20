В Игрушковской средней школе Крупского района установили 10 персональных компьютеров

Меньше двух недель остается до старта нового учебного сезона. Скоро звонок позовет за парты более миллиона школьников по всей стране. Чтобы достойно встретить ребят, учреждения образования торопятся завершить приготовления: заканчивают ремонтные работы, докупают необходимое оборудование, обновляют материально-техническую базу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом помогают и местные организации.

Так, классы Игрушковской средней школы Крупского района пополнились 10 новыми компьютерами. Это позволит не только осваивать цифровые технологии, работать над проектными заданиями или проводить научные исследования, но и участвовать в конкурсах различного уровня. Информационные технологии используют на всех ступенях обучения – от начальных до старших классов.