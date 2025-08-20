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В Игрушковской средней школе Крупского района установили 10 персональных компьютеров

20 августа 2025 08:35
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Меньше двух недель остается до старта нового учебного сезона. Скоро звонок позовет за парты более миллиона школьников по всей стране.

Чтобы достойно встретить ребят, учреждения образования торопятся завершить приготовления: заканчивают ремонтные работы, докупают необходимое оборудование, обновляют материально-техническую базу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом помогают и местные организации. 

В Игрушковской средней школе Крупского района установили 10 персональных компьютеров-2

Так, классы Игрушковской средней школы Крупского района пополнились 10 новыми компьютерами. Это позволит не только осваивать цифровые технологии, работать над проектными заданиями или проводить научные исследования, но и участвовать в конкурсах различного уровня. Информационные технологии используют на всех ступенях обучения – от начальных до старших классов.

В Игрушковской средней школе Крупского района установили 10 персональных компьютеров-4

Лилия Мазнева, директор Игрушковской средней школы Крупского района:
Школа нуждалась в этих компьютерах, так как у нас реализовывается школьный проект «Живая память поколений». «Живая память поколений» направлена на увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы участвуем в различных конкурсах как районного, так и республиканского уровня. Поэтому для того, чтобы каждый ребенок мог прикоснуться к этому проекту, для этого и переданы эти компьютеры.

Всего в учреждении обучаются более 50 ребят. Здесь постоянно обновляется материально-техническая база: в ближайших планах – замена спортивного оборудования.

# Школы Беларуси

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