Это помогает нашим сотрудникам. На Рождественских чтениях вручили награды медикам, которые борются с ковидом

Новости Беларуси. От истоков белорусской государственности до философской мысли Достоевского. Такова литературная палитра седьмых Рождественских чтений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни они проходят в Минске.

Торжественное открытие состоялось в Белом зале Храма-памятника. В 2021 году атмосфера была камерной, но приобщиться к событию смог любой желающий. Белорусский Экзархат освоил YouTube-пространство и все свои мероприятия демонстрирует онлайн. Совместили две темы. 1030-летие основания Полоцкой епархии – именно это событие заложило истоки государственности. И именно на христианской почве проросла белорусская национальная мысль.

Вторая тема – 200-летие со дня рождения Федора Достоевского, выдающегося писателя и философа. Через его творчество весь мир пытается понять тайну русской души. Мало кто знает, что корни Достоевского из белорусского Полесья. Открытие рождественских чтений украсило еще одно событие. По благословению Патриарха Кирилла учреждена специальная награда для врачей, которые борются с корнавирусом. 26 ноября подобные награды вручены 19 белорусским врачам. Правда, многие из них не смогли лично присутствовать на церемонии – на посту.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Это честь для меня, что получил такую награду из рук самого Его Высокопреосвященства. Наверное, это еще залог на будущее, чтобы трудиться еще более активно. А церковь – это наш духовный пастырь, лечит нашу душу.

Александр Тарасенко, заместитель министра – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Конечно же, внутренний дух и вера в Бога – это в определенной степени помогает нашим сотрудникам, которые работают в красных зонах, реанимациях, чтобы спасать тела и души наших граждан, нашего населения.