Гибрид для жизни. Что может получиться, если сложить велосипед, гироскутер и «Оку»? Анонс программы «Центральный регион»

Новости Беларуси. Электровелотрайк своими руками. Изобретатель из Узденского района разрабатывает уже четвертую модель необычного транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Электровелотрайк своими руками. Изобретатель из Узденского района разрабатывает уже четвертую модель необычного транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Донорами для его велобасов становятся старые велосипеды, гироскутеры и даже запчасти от таких автомобилей как «Ока». Свои гибриды Андрей Петровский активно использует в жизни. Для передвижения по деревне такой транспорт подходит идеально.
Экономичный и не вредит экологии. Скорость велобас развивает до 30 километров, а заряда хватает на 20. При желании на крышу можно добавить дополнительную солнечную батарею или в любой момент перейти на педали.
Андрей Петровский, изобретатель:
Ближний круг вокруг нашего дома, это если проехать по магазинам, это где-то 7 километров. На обычном велосипеде можно ездить, но, опять же, погода. Что-то привезти – сюда можно загрузить килограммов, наверное, 30, то есть мешок комбикорма, например, закинуть. Мусор вывезти удобно. И учитывая, что и педали крутишь и мотор, 7 километров – это почти литр бензина (два рубля) или 500 ватт (это 20 копеек или сколько сейчас свет стоит?).
Сейчас местный Кулибин работает над полноценным крытым веломобилем и готов делиться своими конструкторскими идеями со всеми желающими. Больше о необычном транспорте смотрите в программе «Центральный регион». Почему семья из Борисова не променяет свои олдтаймеры на обычные авто и как современная автоледи чувствует себя за рулем ретромобиля?
27 ноября в 10:30 на СТВ.