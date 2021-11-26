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Гибрид для жизни. Что может получиться, если сложить велосипед, гироскутер и «Оку»? Анонс программы «Центральный регион»

26 ноября 2021 15:16
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Новости Беларуси. Электровелотрайк своими руками. Изобретатель из Узденского района разрабатывает уже четвертую модель необычного транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гибрид для жизни. Что может получиться, если сложить велосипед, гироскутер и «Оку»? Анонс программы «Центральный регион»-1

Донорами для его велобасов становятся старые велосипеды, гироскутеры и даже запчасти от таких автомобилей как «Ока». Свои гибриды Андрей Петровский активно использует в жизни. Для передвижения по деревне такой транспорт подходит идеально.

Гибрид для жизни. Что может получиться, если сложить велосипед, гироскутер и «Оку»? Анонс программы «Центральный регион»-4

Экономичный и не вредит экологии. Скорость велобас развивает до 30 километров, а заряда хватает на 20. При желании на крышу можно добавить дополнительную солнечную батарею или в любой момент перейти на педали.

Гибрид для жизни. Что может получиться, если сложить велосипед, гироскутер и «Оку»? Анонс программы «Центральный регион»-7

Андрей Петровский, изобретатель:
Ближний круг вокруг нашего дома, это если проехать по магазинам, это где-то 7 километров. На обычном велосипеде можно ездить, но, опять же, погода. Что-то привезти – сюда можно загрузить килограммов, наверное, 30, то есть мешок комбикорма, например, закинуть. Мусор вывезти удобно. И учитывая, что и педали крутишь и мотор, 7 километров – это почти литр бензина (два рубля) или 500 ватт (это 20 копеек или сколько сейчас свет стоит?).

Гибрид для жизни. Что может получиться, если сложить велосипед, гироскутер и «Оку»? Анонс программы «Центральный регион»-10

Сейчас местный Кулибин работает над полноценным крытым веломобилем и готов делиться своими конструкторскими идеями со всеми желающими. Больше о необычном транспорте смотрите в программе «Центральный регион». Почему семья из Борисова не променяет свои олдтаймеры на обычные авто и как современная автоледи чувствует себя за рулем ретромобиля?

27 ноября в 10:30 на СТВ.

# Изобретения # общество # Андрей Петровский # Фотофакт

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