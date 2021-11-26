Гибрид для жизни. Что может получиться, если сложить велосипед, гироскутер и «Оку»? Анонс программы «Центральный регион»

Новости Беларуси. Электровелотрайк своими руками. Изобретатель из Узденского района разрабатывает уже четвертую модель необычного транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Донорами для его велобасов становятся старые велосипеды, гироскутеры и даже запчасти от таких автомобилей как «Ока». Свои гибриды Андрей Петровский активно использует в жизни. Для передвижения по деревне такой транспорт подходит идеально.

Экономичный и не вредит экологии. Скорость велобас развивает до 30 километров, а заряда хватает на 20. При желании на крышу можно добавить дополнительную солнечную батарею или в любой момент перейти на педали.

Андрей Петровский, изобретатель:

Ближний круг вокруг нашего дома, это если проехать по магазинам, это где-то 7 километров. На обычном велосипеде можно ездить, но, опять же, погода. Что-то привезти – сюда можно загрузить килограммов, наверное, 30, то есть мешок комбикорма, например, закинуть. Мусор вывезти удобно. И учитывая, что и педали крутишь и мотор, 7 километров – это почти литр бензина (два рубля) или 500 ватт (это 20 копеек или сколько сейчас свет стоит?).