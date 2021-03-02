Александр Лукашенко: «Буквально пару недель тому назад уже самолёты НАТО прямо на границу нашу вылетали»
Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военный вопрос и оборонную тему обсуждали скрупулезно. Что до первого блока – нам есть что предложить, России тоже. Кстати, это и было предметом разговора на совещании 2 марта. А вот что до второго вопроса, о маневрах НАТО под боком определенно говорим «военная угроза для нашей страны». Это вынудило защищать свои рубежи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается обороны, я хочу, чтобы вы понимали, что работать мы будем в рамках нашей совместной группировки, союзной группировки, и совместной противовоздушной обороны. У нас совместное ПВО, да? Это святое. Для современной войны, если не дай бог, это главное. Хочу, чтобы вы имели в виду, военные, что в этом плане мы будем работать.
Президент Беларуси: готовы не только обслуживать самолёты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие
Все-таки Россия – это, говорят, вторая, первая, неважно там какая армия в мире и самое современное оружие, которое у нас на вооружении. А новейшего у нас нет. Мы должны выстроить так систему, чтобы наши ребята смогли научиться самым передовым методикам ведения войны, обороны и так далее. И могли летать, стрелять. Бронетехника, автомобильное дело, самолеты – мы должны осваивать вместе с Российской Федерацией. Это направление президентом России было с воодушевлением поддержано.
Мы же видим, что происходит. Буквально пару недель тому назад уже самолеты НАТО прямо на границу нашу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 – самолет новый – и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать.
Олег Воинов, начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
Должен отметить с удовлетворением, что сегодня план международного сотрудничества с Российской Федерацией между министерствами обороны является самым большим. Более 160 мероприятий, из которых 40 % – практической направленности. Особенностью является то, что мы впервые подписали план-программу партнерства с Российской Федерацией на пять лет. Раньше такого не было. Эта программа нам позволяет непосредственно уже на перспективу смотреть и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией.
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